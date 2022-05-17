У салоні були діти: ЗС РФ обстріляли з "Градів" автобус у Луганській області (фото)

Автобуси потрапили під обстріл біля села Володимирівка та нафтопереробного заводу поряд із Лисичанськом. Водії евакуаційного транспорту, за словами голови ОВА, майже щодня потрапляють під вогонь окупантів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Автобус із 36 жителями Лисичанська та Сєвєродонецька потрапив під обстріл російських загарбників. Про це написав у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В автобусах, за його інформацією, було 6 дітей. Люди потрапили під обстріл, бо трасу "Лисичанськ — Бахмут" ще прострілюють ЗС РФ. По них відкрили вогонь із "Градів", на щастя, всі цілі, поінформував глава ОВА.

"Кожен рейс евакуаційного транспорту — це ризик. Під вогонь рашистів наші водії потрапляють майже щодня. Нам щастить, люди отримують лише переляк, а ось машини виходять з ладу", — зазначив Гайдай у Facebook.

Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки та нафтопереробного заводу біля Лисичанська, уточнив Гайдай.

[ + – ] Десятки людей щодня виїжджають із зони бойових дій

"У складних умовах, але евакуацію відновили. Із загостренням ситуації збільшилася кількість охочих. Десятки щодня. Тепер доводиться вивозити під обстрілами".

Гайдай додав, що 17 травня вдалося врятувати 8 мешканців Врубівки та 32 мешканців Гірської об'єднаної територіальної громади. Загалом 73 мешканці Луганської області виїхали протягом доби.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося вибити російських окупантів із населених пунктів Гірне та Сиротине в Луганській області. Армія РФ пошкодила пострілами з артилерії 9 будинків у Гірській громаді та 6 — у Золотому.

Гайдай раніше казав, що війська Росії обстріляли лікарні Сєвєродонецька, загинуло 10 людей. 15 травня він сказав, що під контролем України залишилося 10% Луганської області.