Українські військові не дали зайти ворогові в Гірне та Сиротине на Луганщині (мапа)

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, російські війська зазнали тяжких втрат, через що були змушені відступити.

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Українські військові вибили російських військових з-під Гірського та Сиротиного на Луганщині. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Телеграм-каналі.

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Як повідомляє Гайдай, ворожа артилерія пошкодила дев'ять будинків у Гірській громаді та 6 у Золотому. Спроба штурмувати Гірську громаду ворог відійшов через важкі втрати.

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"Росіяни були змушені відійти, як і в районі Сиротиного поряд із Сєвєродонецьком", — заявив Гайдай.

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Усього за минулу добу було відбито 11 атак ЗС РФ. Обороняючись українські військові знищили ЗРК "Тор", п'ять танків, 3 РСЗВ та 3 артсистеми, 12 одиниць бойової броньованої техніки й один автомобіль. Також підрозділи ППО збили один Су-25 ворога та три розвідувальні БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, Гайдай також повідомив, що ЗС РФ обстріляли лікарні Сєвєродонецька, внаслідок загинули 10 осіб. Метою масованих атак є цивільні об'єкти.

15 травня голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишилося 10% Луганської області.