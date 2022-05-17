Украинские военные не дали зайти врагу в Горное и Сиротино на Луганщине (карта)

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, российские войска понесли тяжелые потери из-за чего были вынуждены отступить.

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Украинские военные выбили российских военных из-под Горного и Сиротиного в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Телеграм-канале.

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Как сообщает Гайдай, вражеская артиллерия повредила девять домов в Горной громаде и 6 в Золотом. Попытка штурмовать Горную громаду враг отошел из-за тяжелых потерь.

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"Россияне были вынуждены отойти, как и в районе Сиротиного рядом с Северодонецком", — заявил Гайдай.

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Всего за минувшие сутки было отбито 11 атак ВС РФ. Обороняясь украинские военные уничтожили ЗРК "Тор", пять танков, 3 РСЗО и 3 артсистемы, 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль. Также подразделения ПВО сбили один Су-25 врага и три разведывательных БПЛА "Орлан-10".

Напомним, Гайдай также сообщил, что ВС РФ обстреляли больницы Северодонецка, в результате погибло 10 человек. Целью массированных атак становятся гражданские объекты.

15 мая глава Луганской ОВА заявил, что под контролем Украины осталось 10% Луганской области.