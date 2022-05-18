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ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно, — Генштаб ВСУ

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Наступление ВС РФ война вторжение Донбасс обстрелы ВСУ сводка
ВС РФ наступают на нескольких направлениях одновременно

Напряженной ситуация остается на Востоке, где за сутки подразделения украинской армии отбили 12 вражеских атак и уничтожили 19 единиц российской техники.

ВС РФ осуществляют наступление на нескольких направлениях одновременно, продолжая наносить ракетные удары по гражданским и военным объектам инфраструктуры. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения ВС Беларуси занимаются укреплением участка государственной границы. На территории Брянской и Курской областей оккупанты усиливают систему ПВО и обустраивают инженерные сооружения.

На Харьковском направлении ВС РФ сосредоточились на недопущении продвижения ВСУ к государственной границе. В течение минувших суток захватчики из тяжелой артиллерии вели огонь по населенным пунктам Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг ведет наступательные действия в районе Долгенького, разворачивая дополнительные подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Генштаб ВСУ также предупреждает, что ВС РФ осуществляют наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

В районе Лимана оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Дробышево и заблокировать с севера административный центр территориальной громады. На Бахмутском и Северодонецком направлениях ВС РФ сосредоточили до 15 боевых вертолетов, которые будут поддерживать наступательные действия. В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинских военнослужащих на "Азовстали", осуществляя обстрелы завода из авиации и артиллерии.

На Новопавловском и Запорожском направлениях Россия усиливает свою военную группировку для проведения наступления в районе Пологов-Орехова. На Южнобужском направлении ВС РФ удерживают ранее затяные позиции, осуществляют разведку и инженерное оборудование сооружений. Возле Николаева оккупанты развернули до десяти батарей РСЗО и до восьми — ствольной артиллерии.

На Бессарабском направлении остается напряженной ситуация в непризнанном Приднестровье, но активных действий врага не зафиксировано, а на Криворожском захватчики пополняли запасы боеприпасов.

В течение минувших суток подразделения ПВО уничтожили десять БПЛА оперативно-тактического уровня, а Воздушные силы ВСУ смогли ликвидировать четыре крылатые ракеты и один беспилотник. По данным Генштаба, за день в Донецкой и Луганской областях украинские военнослужащие отбили двенадцать атак ВС РФ, в ходе которых уничтожено:

  • три танка;
  • три артиллерийские системы;
  • шесть единиц бронированной техники;
  • семь автомобилей.
Сводка Генштаб ВСУ наступление оккупанты обстрелы ВС РФ война Донбасс
ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно
Сводка Генштаб ВСУ наступление оккупанты обстрелы ВС РФ война Донбасс
ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно

Напомним, в неподконтрольном Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российского топ-офицера. По данным Запорожской ОВА, оккупационная администрация пытается скрыть информацию об убийстве военнослужащего и усиленно проверяет личный транспорт с целью выявления диверсантов.

Также сообщалось, что украинские журналисты установили личность российских офицеров, которые руководили резней в Буче.