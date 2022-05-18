ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно, — Генштаб ВСУ

Напряженной ситуация остается на Востоке, где за сутки подразделения украинской армии отбили 12 вражеских атак и уничтожили 19 единиц российской техники.

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ВС РФ осуществляют наступление на нескольких направлениях одновременно, продолжая наносить ракетные удары по гражданским и военным объектам инфраструктуры. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения ВС Беларуси занимаются укреплением участка государственной границы. На территории Брянской и Курской областей оккупанты усиливают систему ПВО и обустраивают инженерные сооружения.

На Харьковском направлении ВС РФ сосредоточились на недопущении продвижения ВСУ к государственной границе. В течение минувших суток захватчики из тяжелой артиллерии вели огонь по населенным пунктам Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг ведет наступательные действия в районе Долгенького, разворачивая дополнительные подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Генштаб ВСУ также предупреждает, что ВС РФ осуществляют наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

В районе Лимана оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Дробышево и заблокировать с севера административный центр территориальной громады. На Бахмутском и Северодонецком направлениях ВС РФ сосредоточили до 15 боевых вертолетов, которые будут поддерживать наступательные действия. В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинских военнослужащих на "Азовстали", осуществляя обстрелы завода из авиации и артиллерии.

На Новопавловском и Запорожском направлениях Россия усиливает свою военную группировку для проведения наступления в районе Пологов-Орехова. На Южнобужском направлении ВС РФ удерживают ранее затяные позиции, осуществляют разведку и инженерное оборудование сооружений. Возле Николаева оккупанты развернули до десяти батарей РСЗО и до восьми — ствольной артиллерии.

На Бессарабском направлении остается напряженной ситуация в непризнанном Приднестровье, но активных действий врага не зафиксировано, а на Криворожском захватчики пополняли запасы боеприпасов.

В течение минувших суток подразделения ПВО уничтожили десять БПЛА оперативно-тактического уровня, а Воздушные силы ВСУ смогли ликвидировать четыре крылатые ракеты и один беспилотник. По данным Генштаба, за день в Донецкой и Луганской областях украинские военнослужащие отбили двенадцать атак ВС РФ, в ходе которых уничтожено:

три танка;

три артиллерийские системы;

шесть единиц бронированной техники;

семь автомобилей.

[ + – ] ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно [ + – ] ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно

Напомним, в неподконтрольном Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российского топ-офицера. По данным Запорожской ОВА, оккупационная администрация пытается скрыть информацию об убийстве военнослужащего и усиленно проверяет личный транспорт с целью выявления диверсантов.

Также сообщалось, что украинские журналисты установили личность российских офицеров, которые руководили резней в Буче.