В Мелитополе партизаны убили российских военных высокого ранга, — Запорожская ОВА

В ведомстве отметили, что россияне готовятся к долгосрочной войне, а в регионе активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

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Украинские партизаны в оккупированном Мелитополе Запорожской области убили российских военных высокого ранга. А россияне пытаются скрыть эту информацию. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

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По информации ведомства, 17 мая военные России усиленно проверяли приватный транспорт, чтобы, вероятно, найти партизанов.

"В то же время в Мелитополе партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", — написали в ОВА.

В Запорожской ОВА также заявили, что по всем признакам Россия готовится к долгосрочной войне. А в регионе оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

Кроме того, в Запорожской области завершили строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны Запорожья от нападения ВС РФ. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям.

В ОВА рассказали, что за время оккупации Запорожской области российские военные похитили 280 человек. Из них 163 были освобождены, а 117 находятся до сих пор в заложниках.

Напомним, 29 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в ВС РФ похищают мужчин призывного возраста. По его словам, им предлагают вступать в армию России, чтобы использовать их как "пушечное мясо". Похищенных людей держат в подвалах в нечеловеческих условиях.

Ранее, 13 апреля в ГУР сообщали, что в Мелитополе партизаны ликвидировали 70 российских военных. По данным ведомства, оккупантов убили в ходе ночного патрулирования города, среди них были "кадыровцы".