У Мелітополі партизани вбили російських військових високого рангу, — Запорізька ОВА

У відомстві зазначили, що росіяни готуються до довгострокової війни, а в регіоні активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські партизани в окупованому Мелітополі Запорізької області вбили російських військових високого рангу. А росіяни намагаються приховати цю інформацію. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією відомства, 17 травня військові Росії посилено перевіряли приватний транспорт, щоб імовірно знайти партизанів.

"Водночас у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але сьогодні в місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, в пошуках партизанів", — написали в ОВА.

У Запорізькій ОВА також заявили, що за всіма ознаками Росія готується до довгострокової війни. А в регіоні окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Крім того, в Запорізькій області завершили будівництво першої та другої лінії фортифікаційних споруд для оборони Запоріжжя від нападу ЗС РФ. Захисний рубіж зроблено з урахуванням усіх вимог до таких інженерних оборонних ліній.

В ОВА розповіли, що за час окупації Запорізької області російські військові викрали 280 людей. З них 163 звільнені, а 117 перебувають досі в заручниках.

Нагадаємо, 29 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у ЗС РФ викрадають чоловіків призовного віку. За його словами, їм пропонують вступати до армії Росії, щоб використати їх як "гарматне м'ясо". Викрадених людей тримають у підвалах у нелюдських умовах.

Раніше, 13 квітня, в ГУР повідомляли, що в Мелітополі партизани ліквідували 70 російських військових. За даними відомства, окупантів убили під час нічного патрулювання міста, серед них були "кадировці".