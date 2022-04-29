ЗС РФ у Мелітополі масово викрадають чоловіків призовного віку, — мер міста

Чоловікам пропонують вступати в російську армію, щоб використати їх як "гарматне м'ясо". Викрадених людей тримають у підвалах у нелюдських умовах, заявив градоначальник.

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Російські військові в тимчасово окупованому Мелітополі почали масово викрадати чоловіків призовного віку. Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону.

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Чоловіків, за його словами, затримують на блокпостах і на вулицях міста. ЗС РФ раніше викрадали бізнесменів, активістів, представників влади та ветеранів війни на Донбасі, а зараз уже масово затримують громадян.

"Викрадають усіх чоловіків призовного віку. Через два тижні вони почали пропонувати їм вступати в збройні сили", — сказав Федоров.

Градоначальник зазначив, що людей утримують у підвалах у нелюдських умовах. Їх можуть використовувати як обмінний фонд або "гарматне м'ясо". Нині небезпечно не лише на блокпостах, а й у самому Мелітополі та Мелітопольському районі.

Запорізька обласна військова адміністрація заявляла, що окупаційні війська РФ повністю блокують виїзд із Мелітополя, щоб провести призовну кампанію. Мелітопольці отримували SMS із вимогою повідомити про заплановану евакуацію цивільних.

Підриви транспортних вузлів

Федоров нагадав, що 28 квітня ЗСУ підірвали залізничний міст у Запорізькій області, яким російські окупанти перевозили військову техніку на станцію Мелітополь і Новобогданівка. Саме ця техніка, за даними Федорова, брала участь у боях у Маріуполі та на півдні України.

[ + – ] Підрив транспортних вузлів у Запорізькій області продовжиться

Глава Мелітополя впевнений, що підрив транспортних вузлів, які використовуються загарбниками, продовжиться. ЗС РФ після вибуху мосту одразу почали шукати, хто це зробив.

"Усіх обшукували, всіх допитували. Це не призвело до жодних успіхів", — пояснив мер.

Загарбники перейшли на промислові масштаби викрадення зерна та продовольства, відомий випадок вивезення зерна на 50 вантажівках, додав він.

Федоров сумнівається, що окупанти введуть у обіг рублі на окупованій території. Їм вдалося відвезти частину колаборантів із-поміж банківських працівників на навчання в Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони говорили про ліквідацію в Мелітополі 70 російських загарбників силами партизанів. Військових РФ усунули під час комендантської години під час нічного патрулювання міста.

Окупанти перешкоджають жителям Мелітополя в отриманні гуманітарної допомоги. Наприкінці березня із Запоріжжя привезли 13 тонн продуктів, 2 тонни дитячого харчування та медикаменти, але до людей вони не дійшли.