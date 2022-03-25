Російські окупанти забороняють роздавати гуманітарну допомогу в Мелітополі, – мер міста

В окуповане місто доставили 13 тонн харчових продуктів, дитяче харчування та медикаменти. Війська РФ хочуть забрати собі частину допомоги.

У Мелітополь доставили партію гуманітарної допомоги, але окупанти заборонили видавати її мешканцям міста. Про це повідомив голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вантаж привезли із Запоріжжя, у ньому було 13 тонн харчових продуктів, 2 тонни дитячого харчування та медикаменти. Партію розвантажили в пожежній частині на вулиці Героїв Сталінграда, уточнив він.

"У мирний час поїздка із Запоріжжя в Мелітополь займає 2 години. Через перешкоди окупантів гуманітарна колона їхала добу", – додав градоначальник.

Призначена загарбниками "в.о. мера" Мелітополя Галина Данильченко, за інформацією Федорова, видала наказ заборонити надавати людям гуманітарну допомогу.

"Пожежну частину заблоковано озброєними окупантами. Вивезти гуманітарну допомогу для її поширення нам не дають", – прокоментував він.

[ + – ] Роздача гуманітарної допомоги в Мелітополі

Загарбники хочуть викрасти частину гуманітарної допомоги, щоб продавати її, передати армії РФ і проросійським жителям міста, написав мер.

Зазначимо, що 24 березня війська РФ близько восьмої години не пропускали гуманітарний конвой у місті Василівка Запорізької області. Голова запорізької військової Адміністрації Олександр Старух сказав, що конвой складався із 7 автобусів, маршрутки та двох автомобілів.

Федоров раніше говорив, що війська РФ обходять школи Мелітополя та змушують вчителів із 1 квітня викладати російською мовою.

Окрім цього, 23 березня стало відомо про викрадення агресорами 75-річного тата директорки сайту "РІА-Мелітополь" Світлани Залізецької.

А 21 березня військові РФ викрали в Мелітополі співробітників і журналістів місцевого медіахолдингу "МВ-Холдинг", але пізніше всіх відпустили.