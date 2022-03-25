Российские оккупанты запрещают раздавать гуманитарную помощь в Мелитополе, – мэр города

В оккупированный город доставили 13 тонн пищевых продуктов, детское питание и медикаменты. Войска РФ хотят забрать себе часть помощи.

В Мелитополь доставили партию гуманитарной помощи, но оккупанты запретили выдавать ее жителям города. Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров.

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Груз привезли из Запорожья, в нем было 13 тонн пищевых продуктов, 2 тонны детского питания и медикаменты. Партию разгрузили в пожарной части на улице Героев Сталинграда, уточнил он.

"В мирное время поездка из Запорожья в Мелитополь занимает 2 часа. Из-за преград оккупантов гуманитарная колонна ехала сутки", – добавил градоначальник.

Назначенная захватчиками "врио мэра" Мелитополя Галина Данильченко, по информации Федорова, издала приказ запретить выдавать людям гуманитарную помощь.

"Пожарная часть заблокирована вооруженными оккупантами. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают", – прокомментировал он.

[ + – ] Раздача гуманитарной помощи в Мелитополе

Захватчики хотят похитить часть гуманитарной помощи, чтобы продавать ее, передать армии РФ и пророссийским жителям города, написал мэр.

Отметим, что 24 марта войска РФ около восьми часов не пропускали гуманитарный конвой в городе Васильевка Запорожской области. Глава запорожской военной Администрации Александр Старух сказал, что конвой состоял из 7 автобусов, маршрутки и двух автомобилей.

Федоров ранее говорил, что войска РФ обходят школы Мелитополя и заставляют учителей с 1 апреля преподавать на русском языке.

Кроме этого, 23 марта стало известно о похищении агрессорами 75-летнего отца директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой.

А 21 марта военные РФ похитили в Мелитополе сотрудников и журналистов местного медиахолдинга "МВ-Холдинг", но позже всех отпустили