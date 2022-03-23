"У него был инсульт": в Мелитополе оккупанты похитили отца местной журналистки
По словам Светланы Зализецкой, оккупанты рассказали ее матери, что готовы отпустить мужчину. Но при условии, что девушка придет за ним лично.
Российские оккупанты похитили 75-летнего отца директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой. Его обещают освободить, но только если за ним приедет сама Железецкая, сообщает Суспильне.
"У моего отца был инсульт, у матери — обширный инфаркт с остановкой сердца. Я не знаю, как они это переживут", — говорит Зализецкая.
Журналистка уехала из Мелитополя после разговора с самопровозглашенной "главой" Мелитополя Галиной Данильченко.
"Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Но я не планирую приходить, я уехала из города после беседы с Галиной Данильченко", — добавила Зализецкая.
В личной беседе Данильченко предлагала Зализецкой сотрудничество с оккупантами. После этой беседы Зализецкая покинула Мелитополь, поскольку не собирается с ними сотрудничать.
Местонахождение отца Зализецкой пока неизвестно.
Ранее Фокус сообщал, что российские военные отпустили захваченных украинских журналистов, после того, как сделали им предложения о сотрудничестве. Сайт издания "Мелитопольские ведомости" некоторое время не работал.
Город Мелитополь был захвачен российскими оккупантами в начале марта 2022 года, после длительных грабежей и насилия российских военных.