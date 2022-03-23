"У нього був інсульт": у Мелітополі окупанти викрали батька місцевої журналістки

За словами Світлани Залізецької, окупанти розповіли її матері, що готові відпустити чоловіка. Але за умови, що дівчина прийде за ним особисто.

Російські окупанти викрали 75-річного тата директорки сайту "РІА-Мелітополь" Світлани Залізецької. Його обіцяють звільнити, але лише якщо за ним приїде сама Залізецька, повідомляє "Суспільне".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У мого батька був інсульт, у матері – великий інфаркт із зупинкою серця. Я не знаю, як вони це переживуть", – каже Залізецька.

Журналістка поїхала з Мелітополя після розмови із самопроголошеною "главою" Мелітополя Галиною Данильченко.

"Вони передали мамі, що повернуть батька лише після того, як до них прийду я. Але я не планую приходити, я поїхала з міста після розмови з Галиною Данильченко", — додала Залізецька.

В особистій бесіді Данильченко пропонувала Залізецькій співпрацю з окупантами. Після цієї бесіди Залізецька покинула Мелітополь, оскільки не має наміру з ними співпрацювати.

Місцезнаходження батька Залізецької наразі невідоме.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові відпустили захоплених українських журналістів після того, як зробили їм пропозиції про співпрацю. Сайт видання "Мелітопольські відомості" деякий час не працював.

Місто Мелітополь було захоплене російськими окупантами на початку березня 2022 року, після тривалих пограбувань і насильства російських військових.