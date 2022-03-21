Російські військові відпустили викрадених у Мелітополі журналістів
Співробітникам місцевої преси пропонували співпрацювати з окупантами, у них відібрали телефони та вилучили домашній сервер. Сайт видання "Мелітопольські відомості" деякий час не працював.
Вранці 21 березня в окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові викрали співробітників та журналістів місцевого медіахолдингу, згодом усіх відпустили. Про це повідомив сайт "Мелітопольських відомостей".
"До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускової редакторки газети МВ Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли в невідомому напрямку", — написала на своїй сторінці у Facebook дочка викраденого Тетяна Кумок.
Згодом з'явилася інформація про те, що трьох журналістів відпустили після розмови та пропозицій щодо співпраці з окупаційною адміністрацією.
Сайт видання якийсь час не відкривався. За словами гендиректорки "МВ-холдингу" Ганни Медвідь, о 6 ранку 21 березня озброєні люди вилучили домашній сервер, а надалі відвідали інших співробітників холдингу.
Кілька днів тому окупанти провели з нею бесіду та пропонували їх підтримувати.
"Відпустили! Вони виходять. Особисті телефони вилучили", — пояснила Медвідь.
Раніше Фокус повідомляв, що, згідно зі зведенням Генштабу, у лавах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства, а танкоремонтні заводи зупиняються через нестачу зарубіжних комплектувальних деталей.