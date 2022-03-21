Російські військові відпустили викрадених у Мелітополі журналістів

Співробітникам місцевої преси пропонували співпрацювати з окупантами, у них відібрали телефони та вилучили домашній сервер. Сайт видання "Мелітопольські відомості" деякий час не працював.

Вранці 21 березня в окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові викрали співробітників та журналістів місцевого медіахолдингу, згодом усіх відпустили. Про це повідомив сайт "Мелітопольських відомостей".

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"До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускової редакторки газети МВ Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли в невідомому напрямку", — написала на своїй сторінці у Facebook дочка викраденого Тетяна Кумок.

Згодом з'явилася інформація про те, що трьох журналістів відпустили після розмови та пропозицій щодо співпраці з окупаційною адміністрацією.

Сайт видання якийсь час не відкривався. За словами гендиректорки "МВ-холдингу" Ганни Медвідь, о 6 ранку 21 березня озброєні люди вилучили домашній сервер, а надалі відвідали інших співробітників холдингу.

Кілька днів тому окупанти провели з нею бесіду та пропонували їх підтримувати.

"Відпустили! Вони виходять. Особисті телефони вилучили", — пояснила Медвідь.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно зі зведенням Генштабу, у лавах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства, а танкоремонтні заводи зупиняються через нестачу зарубіжних комплектувальних деталей.