У лавах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства, а танкоремонтні заводи зупиняються, — Генштаб

У Київській області група російських військових заволоділа автомобілями громадян, переодяглася в їхній одяг та поїхала в бік Білорусі.

Російські війська, що діють в Україні, гостро потребують ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки. Через відсутність надходжень комплектувальних деталей іноземного виробництва призупинено роботу "Уралзаводу" та Челябінського тракторного заводу, які виробляють та ремонтують танки й іншу броньовану техніку. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

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[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка Фото: Генштаб ВСУ

Дезертирство у лавах ЗС РФ

Фіксуються випадки дезертирства у лавах армії РФ. У Макарівському районі Київської області група російських військовослужбовців заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася в награбований цивільний одяг та виїхала в бік кордону з Білоруссю.

На зайнятих територіях Запорізької області загарбники проводять приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.

Білі КамАЗи в Запорізькій області

Для організації т.зв. "російських гумконвоїв" окупанти зосередили в порту Бердянська колону білих вантажних автомобілів КАМАЗ МНС РФ. Ці ж вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів до ОРДЛО, що може вказувати на плани організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.

В одному з населених пунктів області ворог організував пункт ремонту бронетанкової техніки, де працюють співробітники оборонних підприємств РФ. Проводиться ремонт близько 20 одиниць техніки.

Затримання ветеранів ООС

У Новій Каховці Херсонської області окупанти перевіряють документи на блокпостах міста та намагаються виявити учасників АТО/ООС.

Раніше Фокус повідомляв, що за повідомленнями радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ всьоме розгромили позиції ЗС РФ у Чорнобаївці Херсонської області.