В рядах ВС РФ участились случаи дезертирства, а танкоремонтные заводы останавливаются, — Генштаб

В Киевской области группа российских военных завладела автомобилями граждан, переоделась в их одежду и уехала в сторону Беларуси.

Российские войска, действующие в Украине, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденной военной техники. Из-а отсутствия поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа "Уралзавода" и Челябинского тракторного завода, которые производят и ремонтируют танки и прочую бронированную технику. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

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[ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника [ + – ] Разбитая российская техника Фото: Генштаб ВСУ

Дезертирство в рядах ВС РФ

Отмечаются случаи дезертирства в рядах армии РФ. В Макаровском районе Киевской области группа российских военнослужащих завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехала в сторону границы с Беларусью.

На занятых территориях Запорожской области захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

Белые КАМАЗы в Запорожской области

Для организации т.н. "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых грузовых автомобилей КАМАЗ МЧС РФ. Эти же грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов в ОРДЛО, что может указывать на планы организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

В одном из населенных пунктов области враг организовал пункт ремонта бронетанковой техники, где работают сотрудники оборонных предприятий РФ. Проводится ремонт порядка 20 единиц техники.

Задержания ветеранов ООС

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проверяют документы на блокпостах города и пытаются выявить участников АТО/ООС.

Ранее Фокус сообщал, что по сообщениям советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ в седьмой раз разгромили позиции ВС РФ в Чернобаевке Херсонской области.