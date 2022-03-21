Российские военные отпустили похищенных в Мелитополе журналистов

Сотрудникам местной прессы предлагали сотрудничать с оккупантами, у них отобрали телефоны и изъяли домашний сервер. Сайт издания "Мелитопольские ведомости" некоторое время не работал.

Утром 21 марта в оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные похитили сотрудников и журналистов местного медиахолдинга, впоследствии всех отпустили. Об этом сообщил сайт "Мелитопольских ведомостей".

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"К журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты МВ Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении", — написала на своей странице в Facebook дочь похищенного Татьяна Кумок.

Впоследствии появилась информация о том, что трех журналистов отпустили после беседы и предложений относительно сотрудничества с оккупационной администрацией.

Сайт издания некоторое время не открывался. По словам гендиректора "МВ-холдинга" Анны Медвидь, в 6 утра 21 марта вооруженные люди изъяли домашний сервер, а в дальнейшем нанесли визит другим сотрудникам холдинга.

Несколько дней назад оккупанты провели с ней беседу и предлагали их поддерживать.

"Отпустили! Они выходят. Личные телефоны изъяли", — объяснила Медвидь.

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