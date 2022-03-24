В Мелитополе солдаты РФ склоняют учителей начать преподавать в школах на русском языке (видео)

По словам мэра города Ивана Федорова, российские военные ходят по школам города и склоняют начать учебный процесс по "непонятной программе".

Российские оккупационные войска в Мелитополе обходят все школы города и склоняют преподавателей начать с 1 апреля учебный процесс на русском языке. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров в своем Facebook.

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По его словам, россияне склоняют учителей заниматься с детьми по "какой-то непонятной программе".

"Я всегда наблюдал единство среди преподавательского состава города Мелитополя, как и отдела образования, всегда наблюдал единство, которое было направлено на созидание вокруг наших детей и их будущего", — отметил Федоров.

Мэр выразил преподавательским коллективами свою поддержку и убежден, что учителя и впредь будут сохранять это единство.

Отметим, что согласно данным Министерства образования и науки в Украине в 2020 -2021 учебном году 874 заведения общего среднего образования проводили обучение на языках коренных народов и национальных меньшинств, в том числе и на русском языке. В 19 областях Украины, кроме Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, 603 школы, из которых 22 частные, осуществляли учебный процесс на украинском и русском языках. 55 украинских школ в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях обучали детей только на русском языке.

Ранее Фокус сообщал, что уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь за весь 2021 год не наложил ни одного штрафа за нарушение языкового законодательства. В течение всего прошлого года только 27 субъекта хозяйствования получили предупреждения за нарушение соответствующего "языкового" закона.

В декабре прошлого года городской совет Первомайска Николаевской области отказался изменять название города согласно стандартам украинского языка. Местные власти посчитали, что переименовывать город на данный момент нецелесообразно.