Первомайск отказался менять название города, несмотря на жалобу языкового омбудсмена

Местные власти напомнили, что Международный день солидарности трудящихся не является коммунистическим праздником, а основан он был в конце 19 века в США.

Городской совет Первомайска Николаевской области ответил на жалобу уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя касательно несоответствия названия города стандартам украинского языка. Местные власти считают, что переименовывать город на данный момент нецелесообразно, а употребление слов, из которых состоит название, "не отрицается украинскими словарями". Об этом сообщило издание "Украинские новости".

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Так, в письме секретаря горсовета Михаила Медведчука на имя Креминя говорится, что поднятый омбудсменом вопрос, "был тщательно изучен", однако учитывая рекомендации местных депутатов и "большое социальное напряжение", переименовывать Первомайск "нецелесообразно".

Местные власти со ссылкой на депутатские комиссии указали, что употребление и существование в государственном языке "первый" и "май" ("первий", "май") не в украинских словарях не отрицается. Помимо этого горсовет отметил, что уроженец Первомайска, украинский писатель-шестидесятник Николай Винграновский употреблял слово "май" в своих произведениях, не стремясь "откреститься от особенностей южноукраинского говора". Что касается основы названия города, "перв", то ее можно увидеть в украинских словах "первинний", "первісний", "первоцвіт". В этом случае горсовет сослался на произведение Винграновского "Первинка".

"Также существительное "май" в европейских языках — это название месяца (так что русское "май" явлется лишь заимствованием из этих языков). Кроме того, "май" в толковых словарях имеет право на употребление в значении названия месяца, а также в значении "клечання", "зелень", — говорится в письме.

Кроме того, власти Первомайска отметили, что Международный день солидарности трудящихся не является "коммунистическим", так как праздник был основан 1 мая 1886 года американскими рабочими в Чикаго и на сегодняшний день отмечается в 142 странах мира.

[ + – ] Ответ горсовета Первомайска Креминю

Напомним, 3 ноября языковой омбудсмен Тарас Креминь направил, по его словам, "несколько десятков обращений" в местные органы власти с просьбой "привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями" закона о языке названия населенных пунктов, которые носят "русскоязычный характер". В частности, у чиновника возникли претензии к городам Северодонецк, Южноукраинск, Первомайск и другим.

Ранее Креминь предлагал назначить в каждом регионе Украины профильного чиновника, который отвечал бы за имплементацию в области языкового законодательства.