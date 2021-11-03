В Украине нужно переименовать ряд населенных пунктов, — Креминь
Чиновник считает, что таким образом можно решить вопрос с несоответствием названий "стандартам государственного языка".
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился к местным властям с просьбой привести названия ряда населенных пунктов, в частности, Северодонецка, Первомайска и Южноукраинска, "в соответствие стандартам государственного языка". Об этом чиновник заявил в эфире "Украинского радио", сообщает офис уполномоченного на своем сайте.
"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов", — сказал Креминь.
По словам уполномоченного по защите государственного языка, к нему поступили "многочисленные обращения от граждан" с жалобами на то, что названия ряда населенных пунктов Украины "носят русскоязычный характер".
Чиновник перечислил населенные пункты, к которым в этом вопросе возникли претензии:
- Северодонецк (Луганская область);
- Арбузинка (Николаевская область);
- Южноукраинск (Николаевская область);
- Южное (Одесская область);
- Спокойствие (Днепропетровская область);
- Надеждовка (Днепропетровская область);
- Переводчиково (Полтавская область);
- Луч (Сумская область);
- Первомайское (населенные пункты с таким названием есть, например, в Харьковской и Николаевской областях);
- Первомайск (населенные пункты с таким названием есть в Николаевской, Кировоградской и Луганской областях).
Также Креминь указал, что этот список не исчерпывающий — "не соответствуют правилам и нормам украинского правописания" еще многие другие населенные пункты.
"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", – добавил омбудсмен.
Напомним, недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь предложил назначить в каждом регионе Украины профильного чиновника, который отвечал бы за имплементацию в области языкового законодательства.
Ранее Фокус сообщал, что уполномоченный выступал за введение санкций против ряда телеканалов за нарушение языкового закона.