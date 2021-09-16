Креминь призвал СНБО рассмотреть вопрос о введении санкций против "1+1" и "Интера"
В качестве причины омбудсмен указал систематическое несоблюдение каналами языкового законодательства. Также среди нарушителей он перечислил "Украину" и ICTV.
Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Украины Тарас Креминь призвал созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБО), чтобы рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении телеканалов, которые, по словам чиновника, систематически нарушают языковое законодательство, таких как "Интер", "1+1" и "Украина". Об этом омбудсмен заявил в своем Facebook.
Креминь напомнил, что ровно 2 месяца назад, 16 июля, вступили в силу нормы языкового закона, направленные на полный переход культурных мероприятий и вещателей на украинский язык. По словам омбудсмена, за это время ему поступило более 80 обращений граждан о возможном несоблюдении языкового закона 25-ю каналами.
"Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов "Украина", "Интер" и "1+1", — уточнил Креминь.
Секретариат омбудсмена уже начал 5 мероприятий по контролю за применением государственного языка:
- обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания" Студия 1+1";
- частным акционерным обществом "Телеканал "Интер";
- обществом с ограниченной ответственностью Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV);
- обществом с ограниченной ответственностью "Телеканал "МЕГА";
- обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Украина".
Креминь также упомянул, что Конституционный суд в своем решении от 14 июля определил, что "посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы", так как они "нарушают конституционный строй, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины".
"Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие гордо и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", — заявил омбудсмен.
Помимо этого чиновник призвал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания "занять принципиальную позицию" и рассмотреть на заседании вопрос о "систематическом нарушении каналами действующего законодательства".
Напомним, с 16 июля вступили в силу нормы законодательства, согласно которым все фильмы и телесериалы должны транслироваться на украинском языке.
Ранее в этом году Креминь рассказал в интервью Фокусу о том, как он контролирует соблюдение языкового законодательства.
Также мы писали, что с лета 2020 года, когда был создан Секретариат уполномоченного по защите государственного языка, из госбюджета на него было потрачено более 17 миллионов гривен.