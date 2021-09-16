Креминь призвал СНБО рассмотреть вопрос о введении санкций против "1+1" и "Интера"

В качестве причины омбудсмен указал систематическое несоблюдение каналами языкового законодательства. Также среди нарушителей он перечислил "Украину" и ICTV.

Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Украины Тарас Креминь призвал созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБО), чтобы рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении телеканалов, которые, по словам чиновника, систематически нарушают языковое законодательство, таких как "Интер", "1+1" и "Украина". Об этом омбудсмен заявил в своем Facebook.

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Креминь напомнил, что ровно 2 месяца назад, 16 июля, вступили в силу нормы языкового закона, направленные на полный переход культурных мероприятий и вещателей на украинский язык. По словам омбудсмена, за это время ему поступило более 80 обращений граждан о возможном несоблюдении языкового закона 25-ю каналами.

"Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов "Украина", "Интер" и "1+1", — уточнил Креминь.

Секретариат омбудсмена уже начал 5 мероприятий по контролю за применением государственного языка:

обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания" Студия 1+1";

частным акционерным обществом "Телеканал "Интер";

обществом с ограниченной ответственностью Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV);

обществом с ограниченной ответственностью "Телеканал "МЕГА";

обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Украина".

Креминь также упомянул, что Конституционный суд в своем решении от 14 июля определил, что "посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы", так как они "нарушают конституционный строй, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины".

"Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие гордо и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", — заявил омбудсмен.

Помимо этого чиновник призвал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания "занять принципиальную позицию" и рассмотреть на заседании вопрос о "систематическом нарушении каналами действующего законодательства".

Напомним, с 16 июля вступили в силу нормы законодательства, согласно которым все фильмы и телесериалы должны транслироваться на украинском языке.

Ранее в этом году Креминь рассказал в интервью Фокусу о том, как он контролирует соблюдение языкового законодательства.

Также мы писали, что с лета 2020 года, когда был создан Секретариат уполномоченного по защите государственного языка, из госбюджета на него было потрачено более 17 миллионов гривен.