В Украине вступили в силу новые нормы закона о языке: что изменилось

Теперь украинский язык обязателен для проведения концертов, туристических экскурсий и фильмов. Больше украинского станет и в книжной продукции.

В пятницу, 16 июля, в Украине начали действовать новые нормы языкового закона, которые затрагивают использование государственного языка в таких сферах, как культура, туризм, книгоиздательство и распространение книжной продукции. Об этом говорится на странице пресс-службы языкового омбудсмена Тараса Креминя в Facebook.

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"Попытки осуществить языковую контрреволюцию и вывести сферу телевидения и радиовещания из-под действия языкового закона, отменить штрафы за нарушение Закона, экзамены для государственных служащих, вернуть русский язык в образование потерпели крах благодаря нашим с вами усилиям", — сообщили в пресс-службе.

Языковой закон в Украине 2021: какие нормы вступили в силу с 16 января

Теперь на государственном языке должны вестись все концерты, культурные и развлекательные мероприятия. Исключение — пение под фонограмму и специальная задумка творческого организатора, которая подразумевает выступление на иностранном языке. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий тоже должно происходить на украинском языке. Если выступающие не знают украинского языка, их выступление должно сопровождаться синхронным или последовательным переводом; Все объявления, афиши, буклеты, постеры и другие информационные материалы о различных мероприятиях, а также входные билеты на них должны быть исключительно на украинском языке. На других языках они могут быть только в том случае, если иноязычный текст будет не с большим по размеру и шрифту, чем текст на украинском. Эти требования в части шрифта не распространяются на имена исполнителей, названия коллективов и произведений, а также торговых марок; Если в государственных и коммунальных театрах представление ведутся не на украинском языке, они должны сопровождаться переводом на украинский с помощью субтитров, звукового перевода или как-то еще; Музеи, а также творческие выставки должны функционировать на государственном языке. Любая информация в таких учреждениях должна подаваться на украинском языке. Здесь разрешен дубляж на иностранном языке, но в том случае, если приоритетным будет предоставление информации именно по-украински. Это требование затрагивает также объявления, билеты, информационную продукцию и так далее; Туристические экскурсии и обслуживание должны быть на украинском языке. Исключение — для обслуживания иностранцев и лиц без гражданства; Демонстрация фильмов разрешена отныне только на государственном языке. Если фильм создан на иностранном языке, то показывать его должны с украинским дубляжем или озвучкой. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами позволяется в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 1/10 от всех сеансах. Также исключение работает для кинофестивалей. О показе фильма языком оригинала с субтитрами следует сообщать заранее; Не менее 50% всех книг отечественные издатели должны издавать на украинском языке. Что касается книг в книжных магазинах или других заведениях, которые занимаются их продажей, число украиноязычных книг также должно составлять не менее половины.

Тарас Креминь также обратился гражданам по случаю второй годовщины принятия языкового закона. Он назвал этот день историческим и заявил, что за год его пребывания на должности практика показала, что невыполнение языкового закона — это "постколониальная инерция предыдущей языковой политики".

"Никакого сопротивления имплементации новых языковых норм со стороны общества мы не увидели. Наоборот, всяческая поддержка и содействие во всех сферах независимо от уголка страны — гарантированное свидетельство необратимости мягкой украинизации", — написал он.

Напомним, днем ранее у здания Верховной Рады состоялась акция протеста против смягчающих поправок в закон об украинизации, которые нардепы планировали рассмотреть на заседании парламента, однако отозвали их. Эти правки подразумевали отмену обязательной украинизации фильмов и сериалов, экзаменов на знание украинского языка для части чиновников, штрафов за нарушение языкового законодательства, и предоставление права на обучение на языках нацменьшинств (в т. ч. на русском) в школах и высших учебных заведениях.

Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине "обязательно" должен стать английский.

Напомним, в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская солидарность". Руководство политсилы решило, что политик нарушил языковой закон, выступая на сессиях на русском языке.

А во Львове представители националистической организации "Сокіл" избили уличных музыкантов, которые в центре города исполняли песни на русском языке.