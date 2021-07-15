Под Радой дрались с полицией из-за поправок в "языковой закон", отозванных днем ранее (видео)
Протестующие выступали против принятия поправок, смягчающих положения закона "Об основах государственной языковой политики".
У здания Верховной Рады состоялась акция протеста против смягчающих поправок в закон об украинизации, которые нардепы планировали рассмотреть на заседании парламента в четверг, 15 июля, однако отозвали их.
Представители движения "Відсіч" требовали встречи с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, пишет РБК-Украина.
В руках у протестующих были плакаты, обвиняющие нардепов в желании "обменять мову на рубли".
При этом, возвращение русского языка в школы и ВУЗы собравшиеся называли подготовкой учеников к "оккупации".
Во время митинга правоохранители пытались задержать одного из протестующий, который разбрасывал у здания Рады фальшивые российские рубли.
В результате этой попытки между силовиками и митингующими возникла небольшая потасовка. Мужчину удалось вытащить из толпы, однако затем его отпустили.
Напомним, нардепы предлагали внести несколько правок в закон о тотальной украинизации, однако затем сами отозвали их.
Эти правки подразумевали следующее:
- отмену обязательной украинизации фильмов и сериалов;
- отмену экзаменов на знание украинского языка для части чиновников;
- отмену штрафов за нарушение языкового законодательства;
- предоставление права на обучение на языках нацменьшинств (в т. ч. на русском) в школах и высших учебных заведениях.
Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине "обязательно" должен стать английский.
Напомним, в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская солидарность". Руководство политсилы решило, что политик нарушил языковой закон, выступая на сессиях на русском языке.
А во Львове представители националистической организации "Сокіл" избили уличных музыкантов, которые в центре города исполняли песни на русском языке.