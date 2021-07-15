Под Радой дрались с полицией из-за поправок в "языковой закон", отозванных днем ранее (видео)

Протестующие выступали против принятия поправок, смягчающих положения закона "Об основах государственной языковой политики".

У здания Верховной Рады состоялась акция протеста против смягчающих поправок в закон об украинизации, которые нардепы планировали рассмотреть на заседании парламента в четверг, 15 июля, однако отозвали их.

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Представители движения "Відсіч" требовали встречи с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, пишет РБК-Украина.

В руках у протестующих были плакаты, обвиняющие нардепов в желании "обменять мову на рубли".

При этом, возвращение русского языка в школы и ВУЗы собравшиеся называли подготовкой учеников к "оккупации".

Во время митинга правоохранители пытались задержать одного из протестующий, который разбрасывал у здания Рады фальшивые российские рубли.

В результате этой попытки между силовиками и митингующими возникла небольшая потасовка. Мужчину удалось вытащить из толпы, однако затем его отпустили.

[ + – ] Стычки у Верховной Рады

Напомним, нардепы предлагали внести несколько правок в закон о тотальной украинизации, однако затем сами отозвали их.

Эти правки подразумевали следующее:

отмену обязательной украинизации фильмов и сериалов;

отмену экзаменов на знание украинского языка для части чиновников;

отмену штрафов за нарушение языкового законодательства;

предоставление права на обучение на языках нацменьшинств (в т. ч. на русском) в школах и высших учебных заведениях.

Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине "обязательно" должен стать английский.

Напомним, в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская солидарность". Руководство политсилы решило, что политик нарушил языковой закон, выступая на сессиях на русском языке.

А во Львове представители националистической организации "Сокіл" избили уличных музыкантов, которые в центре города исполняли песни на русском языке.