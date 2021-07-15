Під Радою билися з поліцією через поправки в "мовному законі", відкликані днем раніше (відео)

Протестувальники виступали проти ухвалення поправок, що пом'якшують положення закону "Про засади державної мовної політики".

Біля будівлі Верховної Ради відбулася акція протесту проти помʼякшувальних поправок у закон про українізацію, які нардепи планували розглянути на засіданні парламенту в четвер, 15 липня, проте відкликали їх.

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Представники руху "Відсіч" вимагали зустрічі з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, пише РБК-Україна.

У руках у протестувальників були плакати, що звинувачують нардепів у бажанні "обміняти мову на рублі".

При цьому, повернення російської мови в школи та ВНЗ присутні називали підготовкою учнів до "окупації".

Під час мітингу правоохоронці намагалися затримати одного з протестувальників, який розкидав біля будівлі Ради фальшиві російські рублі.

У результаті цієї спроби між силовиками і мітингувальниками виникла невелика бійка. Чоловіка вдалося витягнути з натовпу, проте потім його відпустили.

[ + – ] Сутички біля Верховної Ради

Нагадаємо, нардепи пропонували внести кілька правок до закону про тотальну українізацію, однак потім самі відкликали їх.

Ці правки мали на увазі таке:

скасування обовʼязкової українізації фільмів і серіалів;

скасування іспитів на знання української мови для частини чиновників;

скасування штрафів за порушення мовного законодавства;

надання права на навчання мовами нацменшин (у т. ч. російською) в школах і вищих навчальних закладах.

Зазначимо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що другою мовою в Україні "обовʼязково" повинна стати англійська.

Нагадаємо, у Харківській обласній раді депутата Олександра Дорошенка виключили з фракції "Європейська солідарність". Керівництво політсили вирішило, що політик порушив мовний закон, виступаючи на сесіях російською мовою.

А у Львові представники націоналістичної організації "Сокіл" побили вуличних музикантів, які в центрі міста виконували пісні російською мовою.