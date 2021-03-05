"Не нравится - до свидания": во Львове избили уличных музыкантов, спевших на русском (видео)

Один из музыкантов удивлялся, почему он не может выражать творчество на русском языке.

На площади Рынок во Львове произошел конфликт на почве языка. Пользовательница соцсети опубликовала видео, на котором она подходит к уличному музыканту и просит его не петь песни на русском языке. Исполнитель начал убеждать ее в том, что имеет на это право.

"Це громадьске місце. Ви знаходитеся у громадському місті. Ви порушуєте закон і мої права", — сказала девушка.

На это парень ответил, что если ей что-то не нравится — ей стоит уйти.

"І що. Хто мені як особистості забороняв висловлювати творчість російською мовою? Якщо щось не подобається — гарного вечора. А я русскоязычный, что ты мне сделаешь? Ми з України. Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно. Гарного вечора", — сказал музыкант.

После обмена еще несколькими фразами девушка, не добившись своей цели, решила уйти.

Впрочем, позже к музыкантам подошли представители националистической организации "Cокіл", которые избили их и поломали их инструменты.

В комментарии изданию ТСН спикер патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий подтвердила, что к ним поступило сообщение касательно этого инцидента. Это произошло 4 марта около 21:00. По словам представительницы Нацпола, потерпевшие написали заявление, а нападавшие убежали оттуда.

Напомним, 4 марта во время сессии Харьковского облсовета депутат фракции "Евросолидарность" решил выступить на русском языке, чем нарушил языковой закон. В тот же день его исключили из фракции и заявили о намерении запустить процедуру императивного мандата.