Из фракции "Евросолидарность" хотят исключить депутата, который выступил на русском языке

Виновник уже извинился за свой поступок, пообещав, что впредь так делать не будет.

В "Европейской солидарности" хотят исключить из фракции депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко, который во время сессии выступил на русском языке. А политсиле считают, что он грубо нарушил языковой закон.

Об этом сообщается на странице харьковской территориальной организации "Евросолидарности" в Facebook.

Когда Дорошенко начал свое выступление, один из его коллег попросил его перейти на украинский язык.

"Я буду говорить на том языке, на котором я лучше и увереннее себя чувствую", – ответил Дорошенко.

Глава организации ЕС-Харьковщина Ирина Фриз инициировала на заседании фракции рассмотреть вопрос об исключении Дорошенко, а в случае, если он аргументировано объяснит свое поведение, отправить его на курсы изучения украинского языка.

"В случае объяснений, которые фракция считать аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов", – заявила Фриз.

За нарушение языкового закона Дорошенко уже вынесли выговор, а сам он извинился за свою позицию.

"Говорю откровенно – с трибуны выступал впервые. Разволновался, потому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до этого, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность", – написал Дорошенко в Facebook .

Он добавил, что впредь во время публичных выступлений будет высказываться исключительно на государственном языке, несмотря на то, что является русскоязычным.

"Буду откровенен: я, как и подавляющее большинство харьковчан, в быту являюсь русскоязычным. Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает этот инцидент. Скорее наоборот. Мы как депутаты должны демонстрировать пример употребления и популяризации государственного языка, прежде всего в Харькове", – написал Дорошенко.

Отметим, что согласно ч.1 ст. 9 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты местных советов во время выполнения служебных обязанностей должны использовать государственный язык, коим в Украине является украинский язык.

Напомним, на сессии Николаевского горсовета 2 февраля депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.