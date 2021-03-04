У Харкові з фракції "ЄС" виключили депутата, який виступив російською мовою (відео)

Перед цим винуватець вибачився за свій вчинок, пообіцявши, що надалі так робити не буде.

"Європейська солідарність" виключила з фракції депутата Харківської обласної ради Олександра Дорошенка, який під час сесії виступив російською мовою. У політсилі вирішили, що він грубо порушив мовний закон.

Про це повідомляється на сторінці харківської територіальної організації "євросолідарності" у Facebook.

"За підсумками зборів через відсутність аргументованих пояснень і розбіжністю ідеологічних основ між Дорошенком і партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення Закону про мову для застосування у майбутньому процедури імперативного мандата", — йдеться в повідомленні.

Депутат від "євросолідарності" на сесії Харківської обласної ради виступив російською мовою, незважаючи на те, що його колеги попросили його перейти на державну мову.

"Я буду говорити тією мовою, якою я краще і впевненіше себе почуваю", — відповів Дорошенко.

Слова Дорошенка звучать на 50 секунді ролика

Голова організації ЄС-Харківщина Ірина Фриз після інциденту ініціювала розгляд питання про виключення Дорошенка або направлення його на курси вивчення української мови у випадку, якщо він аргументовано пояснить свою поведінку.

"У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов'язкове відвідування курсів української мови, з проведенням тестів опісля", — заявила Фриз.

Після цього Дорошенко вибачився за свій вчинок.

"Кажу відверто — з трибуни виступав вперше. Розхвилювався, тому виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до цього, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською. Хочу вибачитися за це перед суспільством, а також перед своїми колегами по партії "Європейська Солідарність", — написав Дорошенко у Facebook.

Він додав, що надалі під час публічних виступів висловлюватиметься виключно державною мовою, незважаючи на те, що є російськомовним.

"Буду відвертим: я, як і більшість харків'ян, в побуті є російськомовним. Я розумію, що це жодним чином не виправдовує цей інцидент. Швидше навпаки. Ми як депутати повинні демонструвати приклад вживання і популяризації державної мови, перш за все в Харкові", — написав Дорошенко.

Однак, його слова не вплинули на рішення харківської територіальної організації "євросолідарності".

Зазначимо, що згідно з ч.1 ст. 9 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати місцевих рад під час виконання службових обов'язків повинні використовувати державну мову, якою в Україні є українська мова.

Нагадаємо, на сесії Миколаївської міськради 2 лютого депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їх слова.