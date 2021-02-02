Мэр Николаева стал переводчиком для депутатов, которые отказались выступать на украинском (видео)

На сессии горсовета двое депутатов от ОПЗЖ, в обход закона о государственном языке, начали выступать на русском. Мэр синхронно переводил их слова на украинский.

На сессии Николаевского горсовета депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова. Об этом рассказывает издание "НикВести".

Так, во время заседания Владислав Чайка захотел внести в повестку дня еще один проект решения и начал выступать на русском языке. Активисты, присутствовавшие в зале, и мэр города сделали ему замечание, что во время публичных выступлений депутаты, согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязаны разговаривать на украинском.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", — сказал Чайка.

После этого депутат от ОПЗЖ продолжил выступление на русском, а мэр города начал переводить его слова на украинский.

Далее слово взял и коллега Чайки по фракции Александр Медведев. Его слова Сенкевич также начал переводить на украинский.

"Я не знаю, сколько стоят услуги переводчика-мэра. Это мы отдельные расценки составим. За счет тех премий, которые он себе выписывает", — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение горсовета от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального языка.

Однако согласно ч.1 ст. 9 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты местных советов во время выполнения служебных обязанностей должны использовать государственный язык, коим в Украине является украинский язык.

Напомним, в январе стало известно, что полиция задержала в Николаеве бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Жолобецкого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.