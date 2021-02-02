Мер Миколаєва став перекладачем для депутатів, які відмовилися виступати українською (відео)

На сесії міськради двоє депутатів від ОПЗЖ, в обхід закону про державну мову, почали виступати російською. Мер синхронно перекладав їх слова українською.

На сесії Миколаївської міськради депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їх слова. Про це розповідає видання "НикВести".

Так, під час засідання Владислав Чайка захотів внести до порядку денного ще один проект рішення і почав виступати російською мовою. Активісти, які були присутні в залі, і мер міста зробили йому зауваження, що під час публічних виступів депутати, відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зобов'язані розмовляти українською.

"Конституцію я не порушую. Я можу розмовляти й українською, якщо вам так буде завгодно. Але мої батьки розмовляли і думали російською. Тому я залишаю за собою право говорити тією мовою, якою хочу", — сказав Чайка .

Після цього депутат від ОПЗЖ продовжив виступ російською, а мер міста почав перекладати його слова українською.

Далі слово взяв і колега Чайки по фракції Олександр Медведєв. Його слова Сенкевич також почав перекладати українською.

"Я не знаю, скільки коштують послуги перекладача-мера. Це ми окремі розцінки складемо. За рахунок тих премій, які він собі виписує", — сказав Медведєв.

[ + – ]

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві досі діє рішення міськради від 2012 про надання російській мові статусу регіональної мови.

Однак відповідно до ч.1 ст. 9 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати місцевих рад під час виконання службових обов'язків повинні використовувати державну мову, якою в Україні є українська.

Нагадаємо: у січні стало відомо, що поліція затримала в Миколаєві колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Жолобецького за підозрою у водінні в нетверезому стані.