Экс-нардеп в Николаеве подрался с полицией после езды под дурманом (видео)

Разбитый нос бывшего парламентария в полиции объясняют тем, что "на улице гололед".

В Николаеве полиция задержала бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Жолобецкого, по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким, отмечает местное издание "Новости Николаева".

В частности, по данным портала, на "102" поступил анонимный звонок с сообщением о том, что "водитель автомобиля "Лексус" выпивавший в одном из заведений города в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать".

Полиция, выехавшая на место, остановила указанное авто на ул. Адмирала Макарова: "Водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться".

Автомобиль догнали и остановленного возле дома по улице Правды, 12. Как отмечается в материале, Жолобецкий вышел из авто, назвал свое имя, и добавил, что он бывший народный депутат Украины.

"На предложение пройти тест на алкотестере "Драгер", Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо", – сообщает портал "Новости N".

Кроме Жолобецкого в автомобиле была его жена. Обоих доставили в Заводский райотдел полиции, в стенах которого конфликт продолжился.

"Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции", – отмечается в репортаже. На опубликованном в сети видео с участка, в конфликте с копами активное участие принимает в том числе и жена экс-нардепа.

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Примечательно, что в ролике с райотдела, полицейские объясняют разбитый нос бывшего нардепа тем, что "на улице гололед".

Как отметили журналисты издания, спустя несколько часов Жолобецкого отпустили, однако на него было составлено сразу три протокола, самый серьезный из которых подан по статье 130 КУпАП – "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". На фото с задержания присутствует небольшой бумажный сверток, с не указанным содержимым белого цвета.

Источник: Novosti-n.org

"Кроме того, еще один протокол составлен по статье 126 Административного кодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. И, наконец, третий протокол – по статье 122-2 – "Невыполнение водителем требования об остановке", – сообщается в материале.

Еще один протокол, по данным журналистов, был составлен в отношении жены экс-депутата по статье 173 КУпАП – "Мелкое хулиганство".

Напомним, на днях полицейские начали останавливать на дорогах Украины автомобили с иностранными номерами – с так называемыми "евробляхами" – и выписывать первые штрафы их водителям.