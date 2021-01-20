Екс-нардеп в Миколаєві побився з поліцією після їзди під дурманом (відео)

Затримання водія стало для правоохоронців нелегким завданням.

У Миколаєві поліція затримала колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Жолобецького, за підозрою у водінні в нетверезому стані.

У вівторок, 19 січня, в Миколаєві стався конфлікт між екіпажем патрульної поліції і колишнім народним депутатом України Олександром Жолобецьким, зазначає місцеве видання "Новини Миколаєва".

Зокрема, за даними порталу, на лінію"102" надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про те, що "водій автомобіля" Лексус "випивав в одному із закладів міста в районі П'яти кутів, сідає в авто і збирається їхати".

Поліція, яка виїхала на місце, зупинила вказане авто на вул. Адмірала Макарова: "Водій з авто не вийшов, а після нетривалого спілкування з патрульними через прочинене бічне скло, несподівано натиснув на газ і спробував сховатися".

Автомобіль наздогнали і зупинили біля будинку по вулиці Правди, 12. Як наголошується в матеріалі, Жолобецький вийшов з авто, назвав своє ім'я, і додав, що він колишній народний депутат України.

"На пропозицію пройти тест на алкотестер "Драгер ", Жолобецький відповів відмовою, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію. Спілкування з патрульними швидко переросло в конфлікт, в ході якого поліцейським довелося надягти на нардепа наручники. У результаті бійки у Жолобецького також виявилося розбите обличчя ", — повідомляє портал" Новости N ".

Крім Жолобецького в автомобілі була його дружина. Обох доставили до Заводського райвідділу поліції, в стінах якого конфлікт продовжився.

"Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції", — наголошується в репортажі. На опублікованому в мережі відео з відділу поліції, у конфлікті з "копами" активну участь бере в тому числі і дружина екс-нардепа.

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Примітно, що в ролику з райвідділу, поліцейські пояснюють розбитий ніс колишнього нардепа тим, що "на вулиці ожеледь".

Як відзначили журналісти видання, через кілька годин Жолобецького відпустили, проте на нього було складено відразу три протоколи, найсерйозніший з яких подано за статтею 130 КУпАП — "Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". На фото з затримання присутній невеликий паперовий згорток, з не зазначених вмістом білого кольору.

Джерело: Novosti-n.org

"Крім того, ще один протокол складено за статтею 126 Адміністративного кодексу за відмову пред'явити водійське посвідчення на вимогу поліції. І, нарешті, третій протокол — за статтею 122-2 -" Невиконання водієм вимоги про зупинку ", — повідомляється в матеріалі.

Ще один протокол, за даними журналістів, був складений відносно дружини екс-депутата за статтею 173 КУпАП — "Дрібне хуліганство".

Нагадаємо, днями поліцейські почали зупиняти на дорогах України автомобілі з іноземними номерами — з так званими "євробляхами" — і виписувати перші штрафи їх водіям.