На первый раз – 8500 грн. Водителей "евроблях" начали штрафовать

Патрульная полиция сейчас изучает, как работает система выявления нарушителей таможенных правил. Вскоре начнут штрафовать по всей стране.

Полицейские начали останавливать на дорогах автомобили с иностранными номерами. Если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль в Украину, его тут же оштрафуют, сообщено в сюжете "ТСН".

В случае первого нарушения на месте выписывают штраф 8,5 тысяч грн. Если нарушитель попадется во второй раз, то будет штраф 17 тысяч грн и изъятие водительского удостоверения.

Полицейские получили такую возможность штрафовать "евробляхеров" благодаря открытию им доступа к базе Государственной таможенной службы.

В сообществе "Авто евро сила" уверяют, что сейчас действует меморандум между МВД и "Авто евро сила", согласно которому штрафы не должны выписываться.

В полиции убеждены, что действуют строго в рамках действующего законодательства. Они сейчас изучают как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей в Харькове и Харьковской области. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну.

Напомним, в октябре прошлого Кабинет министров принял постановление, позволяющее привлекать к ответственности водителей автомобилей с иностранной регистрацией. Правительство дополнило "Положение о Национальной полиции" пунктами, согласно которым полиция обнаруживает транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию страны более чем на 30 суток и не зарегистрированные в установленные законодательством сроки, и принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами в отношении которых действуют ограничения Таможенного кодекса.

Полиции также предоставлено право штрафовать водителей автомобилей с иностранной регистрацией, которые своевременно не покинули пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, которое не ввозило авто на территорию Украины.

Штраф составляет 8500 грн и выносится полицейским на месте совершения правонарушения. Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, штраф составляет уже 17 тыс. грн, а водитель лишается права управления автомобилем сроком на 1 год. Штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.