Уперше — 8 500 грн. Водіїв "євроблях" почали штрафувати

Патрульна поліція зараз вивчає, як працює система виявлення порушників митних правил. Незабаром почнуть штрафувати по всій країні.

Поліцейські почали зупиняти на дорогах автомобілі з іноземними номерами. Якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла автомобіль в Україну, її одразу ж оштрафують, повідомлено в сюжеті "ТСН".

У разі першого порушення на місці виписують штраф розміром 8,5 тисяч грн. Якщо порушника впіймають вдруге, то буде штраф розміром 17 тисяч грн і вилучення водійського посвідчення.

Поліцейські отримали таку можливість штрафувати "євробляхерів" завдяки відкриттю їм доступу до бази Державної митної служби.

У співтоваристві "Авто євро сила" запевняють, що наразі діє меморандум між МВС й "Авто євро сила", згідно з яким штрафи не повинні виписуватися.

У поліції переконані, що діють суворо в рамках чинного законодавства. Вони зараз вивчають як працює система. За кілька днів уже оштрафовано десятки водіїв у Харкові і Харківській області. Незабаром така практика, швидше за все, пошириться всією країною.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє залучати до відповідальності водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією. Уряд доповнив "Положення про Національну поліцію" пунктами, згідно з якими поліція виявляє транспортні засоби, ввезені на митну територію країни більш ніж на 30 діб і не зареєстровані у встановлені законодавством терміни, і вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами щодо яких діють обмеження Митного кодексу.

Поліції також надано право штрафувати водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією, які своєчасно не покинули межі України, і за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, яка не ввозила авто на територію України.

Штраф становить 8 500 грн і виноситься поліцейським на місці вчинення правопорушення. Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, штраф становитиме вже 17 тис. грн, а водія позбавлять права керування автомобілем терміном на 1 рік. Штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки.