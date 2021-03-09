Секретар РНБО: "Другою мовою в Україні має бути англійська" (відео)

За словами Данилова, в Україні багато політиків загравали з російською мовою, а тепер РФ використовує "мовне питання" проти нашої країни.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Олексій Данилов під час виступу на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив, що другою мовою в Україні "обов'язково" повинна стати англійська.

"На жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як базову фундаментальну мову нашої незалежності. І за 30 років ми не зрозуміли важливість англійської мови, яка повинна бути обов'язково другою мовою в країні для того, щоб ми з вами були захищені від тих атак, через які ми сьогодні страждаємо від Російської Федерації", — підкреслив Данилов.

На думку секретаря РНБО, в Україні багато політиків загравали з російською мовою, чим і "продовжили копати під себе яму", в якій на поточний момент й опинилася наша країна. Данилов зазначив, що Російська Федерація використовує "на 100%" мовне питання для війни проти України.

"Я ще раз звертаю увагу: знання англійської мови молоддю є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова повинна використовуватися з дитячого садка та школи. Її не потрібно вчити, її потрібно знати. У нас його багато де вчать, але дуже мало хто його знає і використовує", — сказав секретар РНБО.

Данилов підкреслив, що коли суспільство вдасться налаштувати на англомовні видання — питання "лінгвістичної війни", яку веде РФ, може поступово зникати.

Раніше із фракції "Європейська солідарність" у Харківській обласній раді виключили депутата Олександра Дорошенка, який під час сесії виступив російською мовою. Керівництво політичної сили вирішило, що політик порушив мовний закон.

А у Львові представники націоналістичної організації "Сокіл" побили вуличних музикантів, які в центрі міста виконували пісні російською мовою.

Також Фокус розповідав як мовний скандал навколо професорки культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенії Більченко, яка розкритикувала закон про функціонування української мови як державної, працює на розкол українського суспільства.