Язык вражды. Как скандал вокруг Евгении Бильченко работает на раскол украинского общества

Профессор культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко спровоцировала скандал в Сети, раскритиковав закон о функционировании государственного языка. Теперь коллеги и студенты требуют ее увольнения, а ректор держит паузу.

Профессор НПУ имени М.П. Драгоманова Евгения Бильченко, опубликовала пост в Facebook, в котором раскритиковала закон о функционировании государственного языка. Закон она назвала "непристойным", а также "опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии", а себя – "представителем русской цивилизации". Его заметили и принялись обсуждать, вскоре дискуссии вышли за рамки соцсетей и теперь, судя по всему, жизнь профессора Бильченко может радикально измениться.

С чего все началось

Начало скандалу было положено 18 января, когда Бильченко написала тот самый пост в Facebook. Так как подписчиков у нее достаточно, почти пять тысяч, то через некоторое время пост оказался в центре обсуждения. Причем возмущение вызвал не столько сам пост, как тот факт, что Бильченко является профессором ВУЗа и преподавателем у студентов. И при этом критикует закон о функционировании государственного языка.

[ + – ] Пост Евгении Бильченко в Facebook - скриншот

[ + – ] Пост Евгении Бильченко в Facebook - скриншот

Напомним, 16 января 2021 года вступила в силу норма закона, согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна перейти на украинский язык. Закон предусматривает, что по просьбе клиента его могут обслужить на другом языке, если такой язык приемлем для обеих сторон, а производители товаров и услуг (а также их исполнители и продавцы) могут дублировать на любой другой язык информацию об изделиях (товарах), работах или услугах, которая представлена на украинском.

Бильченко оказалась вовлечена в скандал из-за своей позиции не впервые. Так, в 2018 году она должна была выступать в Одессе на творческом вечере, однако ее концерт был сорван, как она сама выразилась "группой одесских нацистов". На самом деле концерт был отменен после волны возмущения, которая поднялась в соцсетях. Дело в том, что поэтесса ранее принимала активное участие в Революции Достоинства, однако позже резко изменила свою позицию и стала выдвигать тезисы о "нацизме в Украине" и "американском следе".

Несмотря на шум в соцсетях, реакции от НПУ имени М.П. Драгоманова в тот раз не последовало. Однако три года спустя, в 2021 году на Бильченко пользователи обратили более пристальное внимание. Настолько пристальное, что 25 января она написала уже новый пост, в котором сообщила, что ее травят.

А художница и студентка НПУ имени М.П. Драгоманова Мария Прошковская попросила ее (не Бильченко!) отчислить из-за антиукраинских взглядов Евгении Бильченко, которая является ее преподавателем.

[ + – ] Пост Марии Прошковской в Facebook - скриншот

Прошковская, которая учится на первом курсе магистратуры Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, отметила, что так решила ответить на полное отсутствие реакции вуза на выпады своего педагога против украинского языка.

"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть – неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в Facebook заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают", – отметила студентка.

Также против профессора выступил известный активист и бывший глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко. Отмена концерта в Одессе в 2018 году — тоже его "заслуга". Так что можно предположить, что за Бильченко он с того момента наблюдал в соцсетях. Стерненко предположил, что если Бильченко не уволят, и не будет реакции ректора Виктора Андрущенко, то, возможно, уволят и его.

[ + – ] Пост Сергея Стерненко в Facebook - скриншот

Реакция на скандал в медиапространстве и в ВУЗе

Преподавательница появилась на телеканалах "НАШ" и "112-Украина", где рассказала о травле и о том, что на руководство Национального педагогического университета им. Драгоманова "давят", требуя ее уволить.

Кроме этого, Евгения Бильченко записала обращение к президенту, в котором заявила, что переживает ее "травят по политическому и национальному признаку за свободное выражение своего мнения в Сети". В этом заявлении она также утверждает, что ей морально и физически угрожают.

[ + – ] Обращение Евгении Бильченко к президенту Зеленскому

"25 января руководство моего университета намерено меня уволить или угрожает мне увольнением на основании моих политических взглядов. Я – украинка, я – двуязычная, в одинаковой мере русскоязычная та україномовна. Я – гражданка Украины, которая ощущает себя "русской", имеет русскую идентичность. Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня, профессора, ученого и публичного лица, писателя, гражданина Украины всяких средств существования. Владимир Александрович, люди, которые это делают, – относятся ли они уважительно лично к вам? И относятся ли они уважительно к Конституции Украины?", – возмутилась Бильченко.

Президент профессору пока не ответил, но в Национальном педагогическом университете им. Михаила Драгоманова уже отреагировали. 25 января на официальном сайте вуза появилось соответствующее заявление профсоюзной организации работников НПУ имени М.П. Драгоманова за подписью главы профкома Ивана Горбачука.

Коллеги профессора культурологи Евгении Бильченко считают, что она "в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства". Ее утверждения, по их мнению, "антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова".

Вместе с тем, "несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством".

"Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвита", на заседании комиссии по академической этике и сборам других представительных и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании ученого совета университета", — отметили в профсоюзной организации.

Студенческий парламент факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко НПУ имени М. П. Драгоманова обнародовал по этому поводу целое обращение. "За нами — будущее Украины. Каким оно будет — зависит только от нас. А мы точно не хотим слышать "какая разница". И эта аксиома не требует комментариев. Очень трудно бороться из года в год нашему университету за первенство среди передовых вузов Украины, а с такими "просветителями" — почти невозможно. Таким преподавателям не место в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова ", — говорят студенты.

Что же касается самой профессора, то, по ее словам, в понедельник, 25 января, она разговаривала с ректором Виктором Андрущенко и тот увольнять ее "не собирается".

"Только что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. Очевидно, что он находится под давлением. Но! Я получила от него заверение, что он несет ответственность за свои слова и что он ЛИЧНО меня увольнять не собирается. Это запомните хорошенько, трижды выбейте у себя на подкорке и между всеми молекулярными составляющими мозга. По словам ректора, увольнять за политические взгляды из университета — не его практика", — процитировала ректора Евгения Бильченко.

Пока сообщений об увольнении на сайте университета нет, как и новых постов от профессора Бильченко. Она получила бан от администрации Facebook. Так что Фокус постарался выяснить, все, что о ней известно.

Кто такая Евгения Бильченко

На сайте Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгению Бильченко называют доктором культурологии, доцентом, профессором кафедры культурологи и философской антропологии.

[ + – ] Евгения Бильченко на лекции

Сама про себя Бильченко рассказывала весьма подробно на разных литературных ресурсах. Кроме работы в университете, она также пишет стихи и до локдауна часто выступала на литературных вечерах.

Родилась Бильченко 4 октября 1980 года в Киеве. "Родители – студенты-технари – развелись через год после моего рождения. Воспитывалась у бабушки с дедушкой, от которых и переняла все самое лучшее (любовь к свободе и жизни) и худшее (страх перед ними же) в себе. Окончила с золотой медалью обычную киевскую среднюю школу, правда, класс был (к полной неожиданности для меня как гуманитария) физико-математического и чертежного направления. Не черчу", — описала она свое детство.

С 1997 по 2001 год Бильченко училась на культурологическом факультете Киевского национального университета культуры и искусств. Специальность: "культуролог, преподаватель теории и истории культуры".

"Профессия выбрана по призванию, вразрез со здравым смыслом, денежной выгодой, семейными традициями и упущенными возможностями протекций. При таком раскладе, естественно, были и победы на всеукраинских студенческих конкурсах, и красный диплом", — рассказала профессор.

С 2002 года – аспирантка кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. В 2006 году написала и защитила диссертацию по религиозно-образовательной проблематике Киевской Руси. Кандидат педагогических наук. Старший преподаватель.

Про свою литературную деятельность Бильченко рассказывает довольно подробно, отмечает, что пишет "не из книжек, а из жизни. Даже если речь идет о Джордано Бруно или Христе: просто результат передуманного и сравненного с собственным пережитым. От этого часто страдаю. И радуюсь. Направленность: философская, интимная, религиозная лирика (по большому счету, вся – философская)".

[ + – ] Евгения Бильченко на литературном вечере

Интересы: христианство, Григорий Сковорода, Николай Бердяев, Эрих Фромм, Макс Шелер. Мои предпочтения в искусстве: русская лирика Серебряного века (особенно М. Цветаева и Б. Пастернак), поэзия шестидесятников (особенно Е. Евтушенко), живопись М. Врубеля и В. Ван-Гога.

Евгения Бильченко является членом Всеукраинского творческого союза "Литературный форум", и собиралась издать поэтический сборник "В шорохе полета".

Бильченко пишет стихи на русском языке и переводит на русский украинские стихи. В феврале 2014 года опубликовала стихотворение, посвященное погибшим на Майдане.

В 2015 году получила стипендию Верховной Рады.

В 2016 году Бильченко получила награду "преподаватель года" в университете имени Н.П. Драгоманова.

Судя по странице на Facebook, Бильченко замужем. Ее муж – Аркадий Веселов, также поэт.

[ + – ] Евгения Бильченко с мужем/Фото: Facebook Evgenia Bilchenko

В феврале 2017 года она дала интервью русской службе Радио Свобода. И рассказала о том, что у нее "до последнего времени" была колонка на одном из самых читаемых украинских ресурсов "с критикой украинского режима, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей, неадекватные даже в условиях войны". Имеется в виду ресурс Liga.net.

"Мое имя в Киеве обросло скандальной аурой, которую создают, впрочем, ожидаемо для меня, украинские националисты", — утверждала Бильченко, а также упоминала, что "была волонтером Правого сектора" и "волонтером в нескольких бригадах Вооруженных сил Украины". Но при этом ее "связывают читательские отношения с представителями "ЛНР"​ и "ДНР"​, где меня многие любят и распространяют мои книги, за что в Украине можно сесть в тюрьму. От них я получила из луганского морга список детей, погибших в результате украинских обстрелов. К сожалению, в Украине эти списки никого не впечатляют. Когда я получила эти списки, то перешла на более радикальную миротворческую позицию", — заявляла она в этом интервью.

Также она уточнила, что "занимается не политикой, а защитой прав человека, и, поскольку не видит ничего общего с соблюдением прав человека ни на Украине, ни в России, то выступает против политики обеих стран".

Правда, уже в 2018 Евгения Бильченко опровергла свои же слова о волонтерстве в Правом секторе.

"Я не была волонтером Правого сектора. Я помогала в начале войны отдельным бойцам, своим друзьям, которые не были адептами Правого сектора. Они состояли в очень разных организациях, в том числе и в Правом секторе, и в Вооруженных силах Украины, и просто работали в госпитале", — заявила она. Тем не менее, эта связь с Правым сектором — повод для обвинений Бильченко уже с другой стороны, т.к. часть аудитории считает ее националисткой, которая "переобулась в полете".

Кроме этого, ее позиция изменилась и сейчас она пишет в соцсетях, что Украина якобы ведет гражданскую войну и преследует русскоязычных граждан.

За свою позицию Бильченко попала на сайт Миротворец. Там ее обвиняют в антиукраинской пропаганде, отрицании российской агрессии и манипулировании общественно значимой информацией.

Чем закончится скандал

Вариантов развития событий тут немного. Всего два: или Евгению Бильченко уволят из НПУ имени М.П. Драгоманова, или нет. Причем увольнение, если оно состоится, произойдет, скорей всего, даже не из-за поста, с которого и началась интернет-баталия, а из-за последующих ремарок Бильченко по данному вопросу. В конце концов, вспомним, с 2018 года ее позиция особо не менялась, но, тем не менее, увольнение не состоялось, хотя тогда его тоже требовали, она осталась на преподавательской должности.

Просто, стараясь остаться на своей должности в столичном ВУЗе, Бильченко привлекла слишком много шума. Причем ясно продемонстрировала, что ее позиция остается неизменной, Украину она считает "тоталитарной страной", а критикуют ее соврешенно незаслужено.

Впрочем, ранее, на литературных сайтах она упоминала о том, что "критику неприемлет". "В критике вижу отголосок комплекса Сальери: человек не может написать сам, он абсолютизирует свою ремесленную техничность до уровня мерила и начинает сублимировать по поводу своих комплексов, извергаясь на моцартах", — заявляла профессор. К тому же, выступая на некоторых каналах, которые на Банковой считают пропагандистскими и русофильскими, она явно не прибавила положительных черт к имиджу ВУЗа, преподавателем которого она является. И который позиционирует себя как патриотичный.

К рассмотрению вопроса об увольнении Бильченко уже присоединился даже "совет старейшин" НПУ имени М.П. Драгоманова. В своем сообщении они отметили, что "автор указанной публикации взяла на себя ответственность безапелляционно оценить отдельные, действительно проблемные, вопросы современной Украины, экономического, политического, гуманитарного характера. При этом Е. Бильченко излишне эмоционально, раздражающе и довольно поверхностно оценивает состояние решения таких проблем, в частности речевой, и вопреки названию публикации сделала это довольно банально".

Кроме этого они попросили не судить о всем преподавательском составе только по профессору Бильченко.

В Сети уже появились сообщения о том, что Евгения Бильченко якобы уволена, но официального подтверждения этому нет. Сама она, из-за бана в соцсетях о том, как развиваются события, рассказать не может.

Пока интрига сохраняется, можно предположить, что произойдет, если в НПУ имени М.П. Драгоманова все-таки примут решение избавиться от преподавателя, который привлекает ненужное внимание к ВУЗу и "баламутит" студентов, главную движущую силу всех протестов и митингов. В таком случае, скорей всего, Евгения Бильченко станет частым гостем на каналах, оппозиционных действующей власти и будет выступать приглашенным экспертом на всевозможных ток-шоу.

Участница Революции Достоинства, изменившая свое мнение самым радикальным образом, и утверждающая, что общается с представителями так называемой ДНР и ЛНР, выступающая против украинизации и изгнанная из государственного университета за свои убеждения — это отличный материал для продвижения оппозиционной точки зрения.

Сама Бильченко упоминала, что общалась с Таисией Онацкой (Маламан), тиктокершей Di.rubens, которая также оказалась в центре внимания соцсетей из-за ролика, где она выбирала между Украиной и Россией.

Бильченко и Онацкую сейчас сравнивают, но нужно отметить, что их ситуации кардинальным образом разнятся. Онацкая, хоть и имеет солидную аудиторию в почти три миллиона подписчиков, но ранее, до того самого ролика, не была замечена в симпатии к стране-агрессору и не высказывалась против закона о государственном языке. Профессор же, как подтверждают ее посты, данную позицию заняла уже давно, и аудитория ее хоть и ограничивается группой студентов на ее занятиях и скромными пятью тысячами подписчиков, но, несомненно, имеет большее влияние на юные умы, нежели 20-летняя тиктокерша. И Онацкая все-таки не занимает должность в государственном университете, финансируемом за счет налогоплательщиков. Так что схожи они только в одном — в данный момент и одну и вторую забрасывают комментариями те, кому не нравится их позиция. И не всегда претензии по делу. Несколько волонтеров, не разделяя позицию профессора, уже высказались против интернет-травли и призвали вести дискуссию аргументированно и без оскорблений.

[ + – ] Пост активистки Марии Берлинской в Facebook - скриншот

[ + – ] Пост культуролога Александра Шевчука в Facebook - скриншот

Несмотря на то, что университет не подтвердил информацию об увольнении преподавательницы, Евгения Бильченко в эфире телеканала "НАШ" заявила, что ее решили уволить, сообщает ВВС. Бильченко отметила, что ректор не может уволить преподавателя за его политические взгляды, потому что это антиконституционный акт — но он, процитировала профессор, "будет прислушиваться к мнению общественных организаций".

"Я спросила, про какие организации идет речь, но четкого ответа я не получила", — пояснила Бильченко.