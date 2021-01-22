Генштаб против Di.rubens. Как Минобороны втянулось в скандал вокруг 20-летней тиктокерши

Блогер Таисия Онацкая (Маламан) поучаствовала в видеоопросе на Майдане Незалежности. Ее выбор между Украиной и Россией осудил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Скандал вышел далеко за рамки уютного TikTok.

Скандал развернулся 19 января, когда в Сети появился ролик в котором тиктокер @romakievsky (1,5 миллионов подписчиков) проводит опрос @di.rubens на Майдане Незалежности в Киеве и на вопрос, какую страну она выберет между Украиной и Россией @di.rubens, она же Таисия Онацкая (Маламан), отвечает – Россию, и смеется.

[ + – ] В опросе нужно сделать выбор: Украина или Россия?

Данный ролик возмутил офицера Генерального штаба ВСУ Анатолия "Штирлица" Штефана, который и написал об этом пост.

[ + – ] Пост Анатолия Штефана в Facebook

Таисия Онацкая оперативно удалила видео, которое к тому времени набрало более 2 миллионов просмотров в TikTok, а также свой профиль в Facebook, который, видимо, начали атаковать возмущенные граждане. Однако позже она его восстановила.

Также она выпустила сообщение, в котором пояснила, что скандальный ролик — вообще не ее, а romakievsky, который, к слову, ролик также удалил. И ничего крамольного в нем не было.

Челлендж якобы состоял в том, что Таисия должна была отвечать без раздумий на вопрос "В какую страну ты бы хотела поехать?". На экране появлялись флаги двух государств, после ответа галочкой отмечался выбор участницы блиц-опроса. По словам Онацкой, между Россией и Украиной она выбрала РФ, поскольку всю Украину уже объездила. Но Штефан показал только урезанный кусок видео, из-за чего о девушке и возникло превратное впечатление.

Между Онацкой и Штефаном возникло противостояние, которое продолжается до сих пор. И пока, судя по всему, лидирует Штефан. Его антипиаркампания против блогерши дает существенные результаты.

С Онацкой разорвала контракт компания "Алло", которая ранее использовала ее блог в TikTok для продвижения своих продуктов.

[ + – ] Компания "Алло" разорвала контракт с Онацкой

Также с ней прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv.

[ + – ] С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv

[ + – ] С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv

[ + – ] С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv

Кроме этого, ее имя было внесено в базу сайта "Миротворец". Ну и теперь, вместо того, чтобы снимать развлекательный контент для своей страницы в TikTok, где у нее 2,9 миллионов подписчиков и для Instagram, где у нее 73 тысячи подписчиков, Таисия Онацкая занята тем, что противостоит Анатолию Штефану лично и Минобороны Украины в целом. Поскольку ведомство тоже вступило в игру.

Онацкая опубликовала видеоответ "Штирлицу" на своей странице в Instagram. В нем она назвала Штефана "позором украинской армии".

[ + – ] Ответ "Штирлицу"

Девушка утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявила Онацкая.

В Минобороны заявили, что ждут этого с нетерпением.

[ + – ] Минобороны активно поддержало Анатолия Штефана

Онацкая записала еще один ролик, в котором на украинском языке заявила, что вопрос выбора для нее никогда не стоял. Она прочитала детское стихотворение об Украине и подчеркнула, что гордится тем, что является украинкой.

[ + – ] Таисия Онацкая (Маламан) подчеркнула, что гордится тем, что она украинка

Кроме этого Онацкая обратилась к министру МВС Украины Арсену Авакову с просьбой защитить ее. "Я прошу вашей защиты", – сказала девушка.

[ + – ] Блогер просит Арсена Авакова защитить ее

По словам Таисии Онацкой (Маламан), уже восьмой день она якобы "ежедневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе", а ее личные данные были размещены в Сети "в помощь тем, кто желает моей смерти", – сказала она. Девушка утверждает, что угрозы поступают также ее родным. "А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", — заявила она.

Аваков пока не отреагировал. Онацкая и Штефан продолжают писать про друг друга по соцсетям, поддерживаемые своими поклонниками. В частности Штефан отметил, что готов к суду с Онацкой, хотя добивался вовсе не "хайпа", а извинений от нее как от публичного лица.

"К сожалению, как оказалось, проблема гораздо больше, чем мы можем себе представить. Я считал, что вы поймете свою ошибку и выложите пояснение этой ситуации, но вы решили идти другим путем, другими посланиями и нарративами. И уже понятно, откуда и какими именно. Ваши слова "воюет против мирного населения" — знакомый месседж и нарратив российских пропагандистов", — обратился офицер к тиктокерше.

Он выразил сожаление, что Онацкая стала инструментом в "чужих коварных руках".

Онацкую обвиняют в том, что она "пророссийская" и "агент ФСБ", Штефана – в том, что он воюет против "ребенка". Судя по всему, скандал в соцсетях будет продолжаться, пока кто-то из них не устанет. А пока Фокус постарался выяснить все об оппонентах.

Таисия Онацкая (Маламан), известная также как @di.rubens

[ + – ] Таисия Онацкая

Таисии 20 лет, она проживает в Киеве. Достаточно популярный блогер в соцсети TikTok. У нее более 2,9 миллионов подписчиков.

Род занятий Онацкая указывает так: блогер тиктокер и "я котик". До съемок скандального ролика, занималась тем, что записывала короткие опросы на улицах Киева, дала советы по уходу за собой, пиарила торговые марки и других блогеров. Честно признавалась, что страдала от анорексии. Известно также, что ее мать скрипачка, а отец — композитор.

В марте 2017 года девушка рассказала подписчикам, что получает образование заочно, однако не уточняла, где именно. Тогда же она писала, что поменяла несколько учебных заведений.

"Сначала я хотела стать пианисткой, потом программистом, а сейчас вижу свое будущее в более творческой сфере", — объясняла Онацкая.

Уже в марте 2019 года появилось сообщение о том, почему она не учится в университете. Девушка объяснила, что старшую школу окончила экстерном за 4 месяца – "практически на отлично".

"С 15 лет я начала сама зарабатывать, а в 17 лет смогла полностью себя обеспечивать. Нужно мне было для этого высшее образование? Нет", — подчеркнула она.

В августе 2019 года Онацкая опубликовала еще одну заметку в которой пояснила, что не учится в ВУЗе, а "постоянно проходит курсы, посещает семинары и форумы по специальности, в которой работает".

Девушка отметила, что ее карьера началась в 16 лет с работы в рекламном агентстве. Также она якобы успела поработать в колл-центре; проектным менеджером; менеджером по набору персонала; тайным покупателем; аудитором; супервайзером.

[ + – ] Таисия Онацкая

По словам Онацкой она активно проходит различные курсы, в том числе – изучала психологию, маркетинг и искусство визажа. На момент публикации Онацкая, по ее словам, работала с различными брендами, занималась рекламой, делала контент и помогала в создании имиджа.

Краткая справка для неприсоединившихся: TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. TikTok доказал, что привлекает молодое поколение, поскольку 41% его пользователей находятся в возрасте от 16 до 24 лет. Среди этих пользователей 90% используют приложение ежедневно. Так что можно с уверенностью заявить, что именно TikTok является самой популярной молодежной соцсетью.

Анатолий Штефан, известный также как "Штирлиц"

[ + – ] Анатолий Штефан

Также известен под позывным "Штирлиц". Полковник ВСУ, также офицер Генерального штаба ВСУ. Блогер и журналист. Также есть Instagram, где у него 19,1 тысяч подписчиков. Однако основные блоги – это Facebook и Telegram.

В 2004 году закончил Харьковский институт танковых войск. В 2020-м – Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

С 2004 по 2015 гг. был в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая в 2016 году участвовала в тяжелых боях под Авдеевкой (Донецкая область), с 2016 по 2017 гг. – в составе 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцируется в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

Получил ряд наград, среди которых медаль "За отвагу" и нагрудный знак "За воинскую доблесть".

[ + – ] Анатолий Штефан в Генштабе

В 2019 и в 2020 гг. входил в рейтинг ICTV "ТОП-100" блогеров Украины.