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Генштаб против Di.rubens. Как Минобороны втянулось в скандал вокруг 20-летней тиктокерши

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Анатолий Штефан, Таисия Онацкая, ВСУ, TikTok, скандал
Фото: Соцсети | Анатолий Штефан и Таисия Онацкая

Блогер Таисия Онацкая (Маламан) поучаствовала в видеоопросе на Майдане Незалежности. Ее выбор между Украиной и Россией осудил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Скандал вышел далеко за рамки уютного TikTok.

Скандал развернулся 19 января, когда в Сети появился ролик в котором тиктокер @romakievsky (1,5 миллионов подписчиков) проводит опрос @di.rubens на Майдане Незалежности в Киеве и на вопрос, какую страну она выберет между Украиной и Россией @di.rubens, она же Таисия Онацкая (Маламан), отвечает – Россию, и смеется.

В опросе нужно сделать выбор: Украина или Россия?

Данный ролик возмутил офицера Генерального штаба ВСУ Анатолия "Штирлица" Штефана, который и написал об этом пост.

Анатолий Штефан, ВСУ, Генштаб, Facebook, соцсети
Пост Анатолия Штефана в Facebook

Таисия Онацкая оперативно удалила видео, которое к тому времени набрало более 2 миллионов просмотров в TikTok, а также свой профиль в Facebook, который, видимо, начали атаковать возмущенные граждане. Однако позже она его восстановила.

Также она выпустила сообщение, в котором пояснила, что скандальный ролик — вообще не ее, а romakievsky, который, к слову, ролик также удалил. И ничего крамольного в нем не было.

Челлендж якобы состоял в том, что Таисия должна была отвечать без раздумий на вопрос "В какую страну ты бы хотела поехать?". На экране появлялись флаги двух государств, после ответа галочкой отмечался выбор участницы блиц-опроса. По словам Онацкой, между Россией и Украиной она выбрала РФ, поскольку всю Украину уже объездила. Но Штефан показал только урезанный кусок видео, из-за чего о девушке и возникло превратное впечатление.

Между Онацкой и Штефаном возникло противостояние, которое продолжается до сих пор. И пока, судя по всему, лидирует Штефан. Его антипиаркампания против блогерши дает существенные результаты.

С Онацкой разорвала контракт компания "Алло", которая ранее использовала ее блог в TikTok для продвижения своих продуктов.

"Алло", разорвала контракт, Онацкая, TikTok
Компания "Алло" разорвала контракт с Онацкой

Также с ней прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv.

Nestle (ТМ Торчин)
С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv
"Боржоми"
С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv
HardKyiv
С блогером прекратили сотрудничество компании "Боржоми", Nestle (ТМ Торчин) и бренд одежды HardKyiv

Кроме этого, ее имя было внесено в базу сайта "Миротворец". Ну и теперь, вместо того, чтобы снимать развлекательный контент для своей страницы в TikTok, где у нее 2,9 миллионов подписчиков и для Instagram, где у нее 73 тысячи подписчиков, Таисия Онацкая занята тем, что противостоит Анатолию Штефану лично и Минобороны Украины в целом. Поскольку ведомство тоже вступило в игру.

Онацкая опубликовала видеоответ "Штирлицу" на своей странице в Instagram. В нем она назвала Штефана "позором украинской армии".

Ответ "Штирлицу"

Девушка утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявила Онацкая.

В Минобороны заявили, что ждут этого с нетерпением.

Минобороны, Анатолий Штефан, скандал
Минобороны активно поддержало Анатолия Штефана

Онацкая записала еще один ролик, в котором на украинском языке заявила, что вопрос выбора для нее никогда не стоял. Она прочитала детское стихотворение об Украине и подчеркнула, что гордится тем, что является украинкой.

Таисия Онацкая (Маламан) подчеркнула, что гордится тем, что она украинка

Кроме этого Онацкая обратилась к министру МВС Украины Арсену Авакову с просьбой защитить ее. "Я прошу вашей защиты", – сказала девушка.

Блогер просит Арсена Авакова защитить ее

По словам Таисии Онацкой (Маламан), уже восьмой день она якобы "ежедневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе", а ее личные данные были размещены в Сети "в помощь тем, кто желает моей смерти", – сказала она. Девушка утверждает, что угрозы поступают также ее родным. "А сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки", — заявила она.

Аваков пока не отреагировал. Онацкая и Штефан продолжают писать про друг друга по соцсетям, поддерживаемые своими поклонниками. В частности Штефан отметил, что готов к суду с Онацкой, хотя добивался вовсе не "хайпа", а извинений от нее как от публичного лица.

"К сожалению, как оказалось, проблема гораздо больше, чем мы можем себе представить. Я считал, что вы поймете свою ошибку и выложите пояснение этой ситуации, но вы решили идти другим путем, другими посланиями и нарративами. И уже понятно, откуда и какими именно. Ваши слова "воюет против мирного населения" — знакомый месседж и нарратив российских пропагандистов", — обратился офицер к тиктокерше.

Он выразил сожаление, что Онацкая стала инструментом в "чужих коварных руках".

Онацкую обвиняют в том, что она "пророссийская" и "агент ФСБ", Штефана – в том, что он воюет против "ребенка". Судя по всему, скандал в соцсетях будет продолжаться, пока кто-то из них не устанет. А пока Фокус постарался выяснить все об оппонентах.

Таисия Онацкая (Маламан), известная также как @di.rubens

Таисия Онацкая(Маламан), di.rubens
Таисия Онацкая

Таисии 20 лет, она проживает в Киеве. Достаточно популярный блогер в соцсети TikTok. У нее более 2,9 миллионов подписчиков.

Род занятий Онацкая указывает так: блогер тиктокер и "я котик". До съемок скандального ролика, занималась тем, что записывала короткие опросы на улицах Киева, дала советы по уходу за собой, пиарила торговые марки и других блогеров. Честно признавалась, что страдала от анорексии. Известно также, что ее мать скрипачка, а отец — композитор.

В марте 2017 года девушка рассказала подписчикам, что получает образование заочно, однако не уточняла, где именно. Тогда же она писала, что поменяла несколько учебных заведений.

"Сначала я хотела стать пианисткой, потом программистом, а сейчас вижу свое будущее в более творческой сфере", — объясняла Онацкая.

Уже в марте 2019 года появилось сообщение о том, почему она не учится в университете. Девушка объяснила, что старшую школу окончила экстерном за 4 месяца – "практически на отлично".

"С 15 лет я начала сама зарабатывать, а в 17 лет смогла полностью себя обеспечивать. Нужно мне было для этого высшее образование? Нет", — подчеркнула она.

В августе 2019 года Онацкая опубликовала еще одну заметку в которой пояснила, что не учится в ВУЗе, а "постоянно проходит курсы, посещает семинары и форумы по специальности, в которой работает".

Девушка отметила, что ее карьера началась в 16 лет с работы в рекламном агентстве. Также она якобы успела поработать в колл-центре; проектным менеджером; менеджером по набору персонала; тайным покупателем; аудитором; супервайзером.

Таисия Онацкая (Маламан), di.rubens
Таисия Онацкая

По словам Онацкой она активно проходит различные курсы, в том числе – изучала психологию, маркетинг и искусство визажа. На момент публикации Онацкая, по ее словам, работала с различными брендами, занималась рекламой, делала контент и помогала в создании имиджа.

Краткая справка для неприсоединившихся: TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. TikTok доказал, что привлекает молодое поколение, поскольку 41% его пользователей находятся в возрасте от 16 до 24 лет. Среди этих пользователей 90% используют приложение ежедневно. Так что можно с уверенностью заявить, что именно TikTok является самой популярной молодежной соцсетью.

Анатолий Штефан, известный также как "Штирлиц"

Анатолий штефан, штирлиц
Анатолий Штефан

Также известен под позывным "Штирлиц". Полковник ВСУ, также офицер Генерального штаба ВСУ. Блогер и журналист. Также есть Instagram, где у него 19,1 тысяч подписчиков. Однако основные блоги – это Facebook и Telegram.

В 2004 году закончил Харьковский институт танковых войск. В 2020-м – Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

С 2004 по 2015 гг. был в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая в 2016 году участвовала в тяжелых боях под Авдеевкой (Донецкая область), с 2016 по 2017 гг. – в составе 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцируется в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

Получил ряд наград, среди которых медаль "За отвагу" и нагрудный знак "За воинскую доблесть".

Анатолий штефан, штирлиц
Анатолий Штефан в Генштабе

В 2019 и в 2020 гг. входил в рейтинг ICTV "ТОП-100" блогеров Украины. 