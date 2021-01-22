Генштаб проти Di.rubens. Як Міноборони втягнулося у скандал навколо 20-річної тіктокерки

Блогерка Таїсія Онацька (Маламан) взяла участь у відеоопитуванні на Майдані Незалежності. Її вибір між Україною та Росією засудив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Скандал вийшов далеко за рамки затишного TikTok.

Скандал розгорнувся 19 січня, коли в Мережі з'явився ролик у якому тіктокер @romakievsky (1,5 мільйона підписників) опитує @di.rubens на Майдані Незалежності в Києві і на питання, яку країну вона вибере між Україною і Росією @di.rubens, вона ж Таїсія Онацька (Маламан), відповідає — Росію, і сміється.

[ + – ] В опитуванні потрібно зробити вибір: Україна чи Росія?

Цей ролик обурив офіцера Генерального штабу ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана, який і написав про це пост.

[ + – ] Пост Анатолія Штефана в Facebook

Таїсія Онацька оперативно видалила відео, яке на той час набрало більше 2 мільйонів переглядів в TikTok, а також свій профіль у Facebook, який, мабуть, почали атакувати обурені громадяни. Однак пізніше вона його відновила.

Також вона випустила повідомлення, в якому пояснила, що скандальний ролик — взагалі не її, а romakievsky, який, до речі, ролик також видалив. І нічого крамольного у ньому не було.

Челендж нібито полягав у тому, що Таїсія мала відповідати без роздумів на питання "В яку країну ти б хотіла поїхати?". На екрані з'являлися прапори двох держав, після відповіді галочкою відзначався вибір учасниці бліц-опитування. За словами Онацької, між Росією і Україною вона вибрала РФ, оскільки всю Україну вже об'їздила. Але Штефан показав тільки урізаний шматок відео, через що про дівчину і виникло хибне враження.

Між Онацькою і Штефаном виникло протистояння, яке триває досі. І поки, схоже, лідирує Штефан. Його антипіаркампанія проти блогерки дає суттєві результати.

З Онацькою розірвала контракт компанія "Алло", яка раніше використовувала її блог у TikTok для просування своїх продуктів.

[ + – ] Компанія "Алло" розірвала контракт з Онацькою

Також з нею припинили співпрацю компанії "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і бренд одягу HardKyiv.

[ + – ] З блогером припинили співпрацю компанії "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і бренд одягу HardKyiv

[ + – ] З блогером припинили співпрацю компанії "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і бренд одягу HardKyiv

[ + – ] З блогером припинили співпрацю компанії "Боржомі", Nestle (ТМ Торчин) і бренд одягу HardKyiv

Також її ім'я було внесено до бази сайту "Миротворець". І тепер, замість того, щоб знімати розважальний контент для своєї сторінки в TikTok, де у неї 2,9 мільйона підписників та для Instagram, де у неї 73 тисячі підписників, Таїсія Онацька зайнята тим, що протистоїть Анатолію Штефану особисто і Міноборони України в цілому. Оскільки відомство теж вступило в гру.

Онацька опублікувала відеовідповідь "Штірліцу" на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона назвала Штефана "ганьбою української армії".

[ + – ] Відповідь "Штірліцу"

Дівчина стверджує, що інформація, яку поширює військовий, є "сфальсифікованою і помилковою".

"У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", — заявила Онацька.

У Міноборони заявили, що чекають цього з нетерпінням.

[ + – ] Міноборони активно підтримало Анатолія Штефана

Онацька записала ще один ролик, в якому українською мовою заявила, що питання вибору для неї ніколи не стояло. Вона прочитала дитячий вірш про Україну і підкреслила, що пишається тим, що є українкою.

[ + – ] Таїсія Онацька (Маламан) підкреслила, що пишається тим, що вона українка

Крім цього Онацька звернулася до міністра МВС України Арсена Авакова з проханням захистити її. "Я прошу вашого захисту", — сказала дівчина.

[ + – ] Блогерка просить Арсена Авакова захистити її

За словами Таїсії Онацької (Маламан), уже восьмий день вона нібито "щодня отримує шквал ненависті і погроз фізичної розправи", а її особисті дані були розміщені в Мережі "на допомогу тим, хто бажає моєї смерті", — сказала вона. Дівчина стверджує, що погрози надходять також її рідним. "А сьогодні мене попередили про те, що у мене залишилася доба", — заявила вона.

Аваков поки не відреагував. Онацька і Штефан продовжують писати один про одного у соцмережах, підтримувані своїми шанувальниками. Зокрема Штефан зазначив, що готовий до суду з Онацькою, хоча домагався зовсім не "хайпу", а вибачень від неї як від публічної особи.

"На жаль, як виявилося, проблема набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Я вважав, що ви зрозумієте свою помилку і викладете пояснення цієї ситуації, але ви вирішили йти іншим шляхом, іншими посланнями і наративами. І вже зрозуміло, звідки і якими саме. Ваші слова "воює проти мирного населення" — знайомий меседж і наратив російських пропагандистів ", — звернувся офіцер до тіктокерки.

Він висловив жаль, що Онацька стала інструментом у "чужих підступних руках".

Онацьку звинувачують у тому, що вона "проросійська" і "агент ФСБ", Штефана — у тому, що він воює проти "дитини". Схоже, скандал у соцмережах триватиме, поки хтось із них не втомиться. А поки Фокус постарався з'ясувати усе про опонентів.

Таїсія Онацька (Маламан), відома також як @di.rubens

[ + – ] Таїсія Онацька

Таїсії 20 років, вона проживає в Києві. Досить популярний блогер в соцмережі TikTok. У неї більше 2,9 мільйона підписників.

Рід занять Онацька вказує так: блогер тіктокер і "я котик". До зйомок скандального ролика, займалася тим, що записувала короткі опитування на вулицях Києва, дала поради для догляду за собою, піарила торгові марки та інших блогерів. Чесно зізнавалася, що страждала анорексією. Відомо також, що її мати скрипалька, а батько — композитор.

У березні 2017 роки дівчина розповіла підписникам, що здобуває освіту заочно, проте не уточнювала, де саме. Тоді ж вона писала, що змінила кілька навчальних закладів.

"Спочатку я хотіла стати піаністкою, потім програмістом, а зараз бачу своє майбутнє у більш творчій сфері", — пояснювала Онацька.

Уже в березні 2019 року з'явилося повідомлення про те, чому вона не вчиться в університеті. Дівчина пояснила, що старшу школу закінчила екстерном за 4 місяці — "майже на відмінно".

"З 15 років я почала сама заробляти, а у 17 років змогла повністю себе забезпечувати. Чи потрібна була мені для цього вища освіта? Ні", — підкреслила вона.

У серпні 2019 року Онацька опублікувала ще одну замітку у якій пояснила, що не вчиться у ЗВО, а "постійно проходить курси, відвідує семінари та форуми за фахом, у якому працює".

Дівчина зазначила, що її кар'єра почалася в 16 років з роботи в рекламному агентстві. Також вона нібито встигла попрацювати в кол-центрі; проектним менеджером; менеджером з набору персоналу; таємним покупцем; аудитором; супервайзером.

[ + – ] Таїсія Онацька

За словами Онацької вона активно проходить різні курси, зокрема — вивчала психологію, маркетинг і мистецтво візажу. На момент публікації Онацька, за її словами, працювала з різними брендами, займалася рекламою, робила контент і допомагала у створенні іміджу.

Коротка довідка для тих, що не приєдналися: TikTok — це сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Запущена влітку 2018 року міжнародна версія наразі є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярною в інших країнах, ставши одним з найбільш швидкозростаючих і завантажуваних додатків. Наразі додаток досяг позначки понад 1 мільярд користувачів зі 150 країн. TikTok довів, що приваблює молоде покоління, оскільки 41% його користувачів знаходяться у віці від 16 до 24 років. Серед цих користувачів 90% використовують додаток щодня. Тому можна з упевненістю заявити, що саме TikTok є найпопулярнішою молодіжною соцмережею.

Анатолій Штефан, відомий також як "Штірліц"

[ + – ] Анатолій Штефан

Також відомий під позивним "Штірліц". Полковник ЗСУ, також офіцер Генерального штабу ЗСУ. Блогер та журналіст. Також має Instagram, де у нього 19,1 тисяч передплатників. Однак основні блоги — це Facebook і Telegram.

У 2004 році закінчив Харківський інститут танкових військ. У 2020-му — Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

З 2004 до 2015 був у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка в 2016 році брала участь у важких боях під Авдіївкою (Донецька область), з 2016 до 2017 — у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, яка дислокується в Сєвєродонецьку і Лисичанську Луганської області.

Отримав ряд нагород, серед яких медаль "За відвагу" і нагрудний знак "За військову доблесть".

[ + – ] Анатолій Штефан в Генштабі

У 2019 і у 2020 роках входив до рейтингу ICTV "ТОП-100" блогерів України.