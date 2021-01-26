Мова ворожнечі. Як скандал навколо Євгенії Більченко працює на розкол українського суспільства

Професор культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенія Більченко спровокувала скандал в Мережі, розкритикувавши закон про функціонування державної мови. Тепер колеги і студенти вимагають її звільнення, а ректор тримає паузу.

Професор НПУ імені М.П. Драгоманова Євгенія Більченко, опублікувала пост у Facebook, в якому розкритикувала закон про функціонування державної мови. Закон вона назвала "непристойним", а також "напухлим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії", а себе — "представником російської цивілізації". Пост помітили і почали обговорювати. Незабаром дискусії вийшли за рамки соцмереж і тепер, схоже, життя професора Більченко може радикально змінитися.

З чого все почалося

Скандал почався 18 січня, коли Більченко написала той самий пост у Facebook. Оскільки підписників у неї удосталь, майже пʼять тисяч, то через деякий час пост опинився у центрі обговорення. До того ж обурення викликав не так сам пост, як той факт, що Більченко є професором ВНЗ і викладачем у студентів. І водночас критикує закон про функціонування державної мови.

[ + – ] Пост Євгенії Більченко у Facebook — скріншот

[ + – ] Пост Євгенії Більченко у Facebook — скріншот

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набула чинності норма закону, згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна перейти на українську мову. Закон передбачає, що на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою, якщо така мова прийнятний для обох сторін, а виробники товарів та послуг (а також їх виконавці та продавці) можуть дублювати на будь-яку іншу мову інформацію про вироби (товари), роботу чи послуги, яка представлена українською.

Більченко потрапила у скандал через свою позицію не вперше. Так, у 2018 році вона мала виступати в Одесі на творчому вечорі, проте її концерт був зірваний, як вона сама висловилася "групою одеських нацистів". Насправді концерт був скасований після хвилі обурення, що піднялася у соцмережах. Справа в тому, що поетеса раніше брала активну участь в Революції Гідності, проте пізніше різко змінила свою позицію і стала висувати тези про "нацизм в Україні" та "американський слід".

Незважаючи на шум у соцмережах, реакції від НПУ імені М.П. Драгоманова того разу не було. Однак через три роки, у 2021 році на Більченко користувачі звернули пильнішу увагу. Настільки пильну, що 25 січня вона написала новий пост, у якому повідомила, що її цькують.

А художниця і студентка НПУ імені М.П. Драгоманова Марія Прошковська попросила її (не Більченко!) відрахувати через антиукраїнські погляди Євгенії Більченко, яка є її викладачем.

[ + – ] Пост Марії Прошковської у Facebook — скріншот

Прошковська, яка вчиться на першому курсі магістратури Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, зазначила, що так вирішила відповісти на повну відсутність реакції вишу на випади свого педагога проти української мови.

"Професор Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", демократично обрану владу — неонацистських режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилепіним, виступає на телеканалах "ДНР", Клименко і російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують. Прямо у Facebook заявляє також про те, що вона разом з керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять", — зазначила студентка.

Також проти професора виступив відомий активіст і колишній голова одеського Правого сектора Сергій Стерненко. Скасування концерту в Одесі у 2018 році — теж його "заслуга". Тому можна припустити, що за Більченко він з того моменту спостерігав у соцмережах. Стерненко припустив, що якщо Більченко не звільнять, і не буде реакції ректора Віктора Андрущенка, то, можливо, звільнять і його.

[ + – ] Пост Сергія Стерненка у Facebook — скріншот

Реакція на скандал у медіапросторі та у ВИШі

Викладачка зʼявилася на телеканалах "НАШ" і "112-Україна", де розповіла про цькування і про те, що на керівництво Національного педагогічного університету ім. Драгоманова "тиснуть", вимагаючи її звільнити.

Крім цього, Євгенія Більченко записала звернення до президента, в якому заявила, що переживає "цькування за політичною та національною ознакою за вільне висловлення своєї думки у Мережі". У цій заяві вона також стверджує, що їй морально і фізично погрожують.

[ + – ] Звернення Євгенії Більченко до президента Зеленському

"25 січня керівництво мого університету має намір мене звільнити або погрожує мені звільненням через мої політичні погляди. Я — українка, я — двомовна, однаково російськомовна та україномовна. Я — громадянка України, яка відчуває себе "російською", має російську ідентичність. Я зараз переживаю колосальне інформаційне цькування, моральні та фізичні погрози, а також погрози звільнення і позбавлення мене, професора, ученого та публічної особи, письменника, громадянина України будь-яких засобів існування. Володимире Олександровичу, люди, які це роблять, — чи ставляться вони шанобливо особисто до вас? І чи ставляться вони шанобливо до Конституції України?", — обурилася Більченко.

Президент професору поки не відповів, але у Національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова вже відреагували. 25 січня на офіційному сайті вишу зʼявилася відповідна заява профспілкової організації працівників НПУ імені М.П. Драгоманова з підписом голови профкому Івана Горбачука.

Колеги професора культурологи Євгенії Більченко вважають, що вона "в неприпустимій та неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави". Її твердження, на їхню думку, "антиукраїнські та антинародні, що суперечать моральним принципам та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова".

Водночас, "незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет діятиме відповідно до чинного законодавства".

"Це питання заплановано до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічного етики та зборів інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні вченої ради університету", — зазначили у профспілковій організації.

Студентський парламент факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова оприлюднив з цього приводу ціле звернення. "За нами — майбутнє України. Яким воно буде — залежить тільки від нас. А ми точно не хочемо чути "яка різниця". І ця аксіома не потребує коментарів. Дуже важко боротися з року в рік нашому університету за першість серед передових вишів України, а з такими "просвітителями" — майже неможливо. Таким викладачам не місце в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова", — кажуть студенти.

Що ж стосується самої професорки, то, за її словами, у понеділок, 25 січня, вона розмовляла з ректором Віктором Андрущенко і той звільняти її "не збирається".

"Щойно розмовляла з ректором НПУ Віктором Петровичем Андрущенко. Очевидно, що він знаходиться під тиском. Але! Я отримала від нього запевнення, що він несе відповідальність за свої слова і що він особисто звільняти мене не збирається. Це запамʼятайте гарненько, тричі вибийте у себе на підкірці й між усіма молекулярними складовими мозку. За словами ректора, звільняти за політичні погляди з університету — не його практика", — процитувала ректора Євгенія Більченко.

Поки повідомлень про звільнення на сайті університету немає, як і нових постів від професора Більченко. Вона отримала бан від адміністрації Facebook. Фокус постарався зʼясувати все, що про неї відомо.

Хто така Євгенія Більченко

На сайті Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенію Більченко називають доктором культурології, доцентом, професором кафедри культурології та філософської антропології.

[ + – ] Євгенія Більченко на лекції

Сама про себе Більченко розповідала досить докладно на різних літературних ресурсах. Крім роботи в університеті вона також пише вірші і до локдауна часто виступала на літературних вечорах.

Народилася Більченко 4 жовтня 1980 року в Києві. "Батьки — студенти-технарі — розлучилися через рік після мого народження. Виховувалася у бабусі з дідусем, від яких і перейняла все найкраще (любов до свободи і життя) і найгірше (страх перед ними ж) в собі. Закінчила із золотою медаллю звичайну київську середню школу, щоправда, клас був (до повної несподіванки для мене як гуманітарія) фізико-математичного та креслярського напрямку. Не креслю", — описала вона своє дитинство.

З 1997 до 2001 року Більченко вчилася на культурологічному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв. Спеціальність: "культуролог, викладач теорії та історії культури".

"Професія обрана за покликанням, всупереч здоровому глузду, грошовій вигоді, сімейним традиціям і втраченими можливостями протекцій. За таких умов, природно, були і перемоги на всеукраїнських студентських конкурсах, і червоний диплом", — розповіла професор.

З 2002 року — аспірантка кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2006 році написала і захистила дисертацію про релігійно-освітню проблематику Київської Русі. Кандидат педагогічних наук. Старший викладач.

Про свою літературну діяльність Більченко розповідає досить докладно, зазначає, що пише "не з книжок, а з життя. Навіть якщо мова йде про Джордано Бруно або Христа: просто результат передуманого і порівняння з власним пережитим. Від цього часто страждаю. І радію. Спрямованість: філософська, інтимна, релігійна лірика (великою мірою, вся — філософська)".

[ + – ] Євгенія Більченко на літературному вечорі

Інтереси: християнство, Григорій Сковорода, Микола Бердяєв, Еріх Фромм, Макс Шелер. Мої уподобання в мистецтві: російська лірика Срібного століття (особливо М. Цвєтаєва і Б. Пастернак), поезія шістдесятників (особливо Є. Євтушенко), живопис М. Врубеля та В. Ван-Гога.

Євгенія Більченко є членом Всеукраїнської творчої спілки "Літературний форум", і збиралася видати поетичну збірку "В шереху польоту".

Більченко пише вірші російською мовою і перекладає російською українські вірші. У лютому 2014 року опублікувала вірш, присвячений загиблим на Майдані.

У 2015 році отримала стипендію Верховної Ради.

У 2016 році Більченко отримала нагороду "викладач року" в університеті імені М.П. Драгоманова.

Судячи зі сторінки на Facebook, Більченко заміжня. Її чоловік — Аркадій Веселов, також поет.

[ + – ] Євгенія Більченко з чоловіком/Фото: Facebook Evgenia Bilchenko

У лютому 2017 року вона дала інтервʼю російській службі Радіо Свобода. І розповіла про те, що у неї "до останнього часу" була колонка на одному з найбільш популярних українських ресурсів "з критикою українського режиму, із закликами зупинити русофобію, нападки на російську мову і російськомовних людей, неадекватні навіть в умовах війни". Мається на увазі ресурс Liga.net.

"Моє імʼя в Києві обросло скандальної аурою, яку створюють, очікувано для мене, українські націоналісти", — стверджувала Більченко, а також згадувала, що "була волонтером Правого сектора" і "волонтером у декількох бригадах Збройних сил України". Але при цьому її "повʼязують читацькі відносини з представниками "ЛНР" і "ДНР", де мене багато хто любить і поширює мої книги, за що в Україні можна сісти до вʼязниці. Від них я отримала з луганського моргу список дітей, які загинули унаслідок українських обстрілів. На жаль, в Україні ці списки нікого не вражають. Коли я отримала ці списки, то перейшла на більш радикальну миротворчу позицію", — заявляла вона в цьому інтервʼю.

Також вона уточнила, що "займається не політикою, а захистом прав людини, і оскільки не бачить нічого спільного з дотриманням прав людини ні в Україні, ні в Росії, то виступає проти політики обох країн".

Щоправда, вже в 2018 Євгенія Більченко спростувала свої ж слова про волонтерство у Правому секторі.

"Я не була волонтером Правого сектора. Я допомагала на початку війни окремим бійцям, своїм друзям, що не були адептами Правого сектора. Вони були в дуже різних організаціях, у тому числі і в Правому секторі, і у Збройних силах України, і просто працювали в госпіталі", — заявила вона. Проте, цей звʼязок з Правим сектором — привід для звинувачень Більченко вже з іншого боку, оскільки частина аудиторії вважає її націоналісткою, яка "перевзулася в польоті".

Крім цього, її позиція змінилася і зараз вона пише в соцмережах, що Україна нібито веде громадянську війну та переслідує російськомовних громадян.

За свою позицію Більченко потрапила на сайт Миротворець. Там її звинувачують в антиукраїнській пропаганді, запереченні російської агресії і маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

Чим закінчиться скандал

Варіантів розвитку подій тут небагато. Всього два: або Євгенію Більченко звільнять з НПУ імені М.П. Драгоманова, або ні. До того ж звільнення, якщо воно відбудеться, буде, швидше за все, навіть не через пост, з якого і почалася інтернет-баталія, а через наступні ремарки Більченко щодо цього питання. Зрештою, згадаймо, з 2018 року її позиція особливо не змінювалася, втім, звільнення не відбулося, хоча тоді його теж вимагали, вона залишилася на викладацькій посаді.

Просто, намагаючись залишитися на своїй посаді у столичному ВИШі, Більченко привернула занадто багато шуму. До того ж ясно продемонструвала, що її позиція залишається незмінною, Україну вона вважає "тоталітарною країною", а критикують її цілковито незаслужено.

Втім, раніше, на літературних сайтах вона згадувала про те, що "критику не сприймає". "У критиці бачу відгомін комплексу Сальєрі: людина не може написати сама, вона абсолютизує свою ремісничу технічність до рівня мірила і починає сублімувати з приводу своїх комплексів, вивергаючись на Моцарта", — заявляла професор. До того ж, виступаючи на деяких каналах, які на Банковій вважають пропагандистськими і русофільськими, вона явно не додала позитивних рис до іміджу ЗВО, викладачем якого вона є. І який позиціює себе як патріотичний.

До розгляду питання про звільнення Більченко вже приєдналася навіть "рада старійшин" НПУ імені М.П. Драгоманова. У своєму повідомленні вони відзначили, що "автор зазначеної публікації взяла на себе відповідальність безапеляційно оцінити окремі, справді проблемні, питання сучасної України, економічного, політичного, гуманітарного характеру. При цьому Є. Більченко надмірно емоційно, дратівливо і досить поверхово оцінює стан вирішення таких проблем, зокрема мовної, і всупереч назві публікації зробила це досить банально".

Крім цього вони попросили не судити про весь викладацький склад тільки за професором Більченко.

У Мережі вже зʼявилися повідомлення про те, що Євгенія Більченко нібито звільнена, але офіційного підтвердження цьому немає. Сама вона, через бан у соцмережах про те, як розвиваються події, розповісти не може.

Поки інтрига зберігається, можна припустити що станеться, якщо в НПУ імені М.П. Драгоманова все ж приймуть рішення позбутися від викладача, який привертає непотрібну увагу до ЗВО і "баламутить" студентів, головну рушійну силу всіх протестів і мітингів. В такому разі, скоріше за все, Євгенія Більченко стане частим гостем на каналах, опозиційних до чинної влади і виступатиме запрошеним експертом на всіляких ток-шоу.

Учасниця Революції Гідності, яка змінила свою думку найрадикальнішим чином, і яка стверджує, що спілкується з представниками так званої ДНР і ЛНР, яка виступає проти українізації і яка була вигнана з державного університету за свої переконання — це відмінний матеріал для просування опозиційної точки зору.

Сама Більченко згадувала, що спілкувалася з Таїсією Онацькою (Маламан), тіктокеркою Di.rubens, яка також опинилася в центрі уваги соцмереж через ролик, де вона вибирала між Україною і Росією.

Більченко і Онацьку зараз порівнюють, але потрібно зазначити, що ці ситуації кардинальним чином відрізняються. Онацька, хоч і має солідну аудиторію у майже три мільйони підписників, але раніше, до того самого ролика, не була помічена в симпатії до країни-агресора і не висловлювалася проти закону про державну мову. Професор, як підтверджують її пости, таку позицію зайняла вже давно, і її аудиторія хоч і обмежується групою студентів на її заняттях та скромними пʼятьма тисячами підписників, але, безсумнівно, має більший вплив на юні розуми, ніж 20-річна тіктокерка. І Онацька все ж не займає посаду в державному університеті, який фінансується за рахунок платників податків. Тому схожі вони тільки в одному — наразі і одну, і другу закидають коментарями ті, кому не подобається їхня позиція. І не завжди претензії в тему. Кілька волонтерів, не розділяючи позицію професора, вже висловилися проти інтернет-цькування і закликали вести дискусію аргументовано і без образ.

[ + – ] Пост активістки Марії Берлінської у Facebook — скріншот

[ + – ] Пост культуролога Олександра Шевчука у Facebook — скріншот

Незважаючи на те, що університет не підтвердив інформацію про звільнення викладачки, Євгенія Більченко в ефірі телеканалу "НАШ" заявила, що її вирішили звільнити, повідомляє ВВС. Більченко зазначила, що ректор не може звільнити викладача за його політичні погляди, тому що це антиконституційний акт — але він, процитувала професор, "прислухатиметься до думки громадських організацій".

"Я запитала, про які організації йдеться, але чіткої відповіді я не отримала", — пояснила Більченко.