Секретарь СНБО: "Вторым языком в Украине должен быть английский" (видео)

По словам Данилова, в Украине многие политики заигрывали с русским языком, а теперь РФ использует "языковой вопрос" против нашей страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что вторым языком в Украине "обязательно" должен стать английский.

"К сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как базовый фундаментальный язык нашей независимости. И за 30 лет мы не поняли важность английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, из-за которых мы сегодня страдаем от Российской Федерации", — подчеркнул Данилов.

По мнению секретаря СНБО, в Украине многие политики заигрывали с русским языком, чем "продолжили копать под себя яму", в которой на текущий момент и оказалась наша страна. Данилов отметил, что Российская Федерация использует "на 100%" языковой вопрос для войны против Украины.

"Я еще раз обращаю внимание: знание английского языка молодежью является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы. Его не нужно учить, его нужно знать. У нас его много где учат, но очень мало кто его знает и использует", — сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что когда общество получится настроить на англоязычные издания — вопрос "лингвистической войны", которую ведет РФ, может постепенно исчезать.

Ранее из фракции "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете исключили депутата Александра Дорошенко, который во время сессии выступил на русском языке. Руководство политической силы решило, что политик нарушил языковой закон.

А во Львове представители националистической организации "Сокіл" избили уличных музыкантов, которые в центре города исполняли песни на русском языке.

Также Фокус рассказывал как языковой скандал вокруг профессора культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, раскритиковавшей закон о функционировании украинского языка как государственного, работает на раскол украинского общества.