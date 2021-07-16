В Україні набули чинності нові норми закону про мову: що змінилося

Тепер українська мова обов'язкова для проведення концертів, туристичних екскурсій і фільмів. Більше української стане і в книжковій продукції.

У пʼятницю, 16 липня, в Україні почали діяти нові норми мовного закону, які зачіпають використання державної мови в таких сферах, як культура, туризм, книговидавництво і поширення книжкової продукції. Про це йдеться на сторінці пресслужби мовного омбудсмена Тараса Креміня у Facebook.

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"Спроби здійснити мовну контрреволюцію і вивести сферу телебачення і радіомовлення з-під дії мовного закону, скасувати штрафи за порушення Закону, іспити для державних службовців, повернути російську мову в освіту зазнали краху завдяки нашим із вами зусиллям", — повідомили в пресслужбі.

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Тепер державною мовою повинні проводитися всі концерти, культурні та розважальні заходи. Виняток — спів під фонограму і спеціальна задумка творчого організатора, яка має на увазі виступ іноземною мовою. Супровід усіх концертів, шоу та розважальних заходів теж має відбуватися українською мовою. Якщо люди, які виступають, не знають української мови, їхній виступ повинен супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом. Усі оголошення, афіші, буклети, постери та інші інформаційні матеріали про різні заходи, а також вхідні квитки на них повинні бути виключно українською мовою. Іншими мовами вони можуть бути тільки в тому випадку, якщо іншомовний текст буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст українською. Ці вимоги в частині шрифту не поширюються на імена виконавців, назви колективів і творів, а також торгових марок. Якщо в державних і комунальних театрах вистави проводяться не українською мовою, вони повинні супроводжуватися перекладом на українську за допомогою субтитрів, звукового перекладу або якось ще. Музеї, а також творчі виставки повинні функціонувати на державну мову. Будь-яка інформація в таких установах повинна подаватися українською мовою. Тут дозволений дубляж іноземною мовою, але в тому випадку, якщо пріоритетним буде надання інформації саме українською. Ця вимога стосується також оголошень, квитків, інформаційної продукції і так далі. Туристичні екскурсії та обслуговування повинні бути українською мовою. Виняток — для обслуговування іноземців та осіб без громадянства. Демонстрація фільмів дозволена відтепер тільки державною мовою. Якщо фільм створений іноземною мовою, то показувати його повинні з українським дубляжем або озвученням. Демонстрація іноземних фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 1/10 від всіх сенсів. Також виняток працює для кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами варто повідомляти заздалегідь. Не менше 50% усіх книг вітчизняні видавці повинні видавати українською мовою. Що стосується книг у книжкових магазинах або інших закладах, які займаються їхнім продажем, кількість україномовних книг також має становити не менше половини.

Тарас Кремінь також звернувся громадян із нагоди другої річниці ухвалення мовного закону. Він назвав цей день історичним і заявив, що за рік його перебування на посаді практика показала, що невиконання мовного закону — це "постколоніальна інерція попередньої мовної політики".

"Ніякого опору імплементації нових мовних норм із боку суспільства ми не побачили. Навпаки, всіляка підтримка і сприяння у всіх сферах незалежно від куточка країни — гарантоване свідчення необоротності мʼякої українізації", — написав він.

Нагадаємо, днем раніше у будівлі Верховної Ради відбулася акція протесту проти помʼякшувальних поправок до закону про українізацію, які нардепи планували розглянути на засіданні парламенту, однак відкликали їх. Ці правки мали на увазі скасування обовʼязкової українізації фільмів і серіалів, іспитів на знання української мови для частини чиновників, штрафів за порушення мовного законодавства, і надання права на навчання мовами нацменшин (зокрема російською) у школах і вищих навчальних закладах.

Зазначимо, секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що другою мовою в Україні "обовʼязково" повинна стати англійська.

Нагадаємо, в Харківській обласній раді депутата Олександра Дорошенка виключили з фракції "Європейська солідарність". Керівництво політсили вирішило, що політик порушив мовний закон, виступаючи на сесіях російською мовою.

А у Львові представники націоналістичної організації "Сокіл" побили вуличних музикантів, які в центрі міста виконували пісні російською мовою.