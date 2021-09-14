Содержание секретариата языкового омбудсмена Креминя обошлось Украине в почти 17,7 млн грн

Ведомство начало работать с лета 2020 года. За этот период на зарплаты ушло 13,5 млн грн. Всего в этом году на секретариат омбудсмена собираются выделить 20,4 млн грн.

На содержание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя с момента его создания — лета 2020 года — из государственного бюджета потратили более 17,69 миллиона гривен. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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Так, Секретариат языкового омбудсмена был создан как юрлицо постановлением Кабмина от 25 июня 2020 года. В Едином госреестре запись об этом появилась чуть более, чем через месяц, 3 августа.

В течение 2020 года на содержание ведомства, коим руководит Тарас Креминь, потратили более 6,84 млн грн. Большая часть этой суммы — 5,44 млн грн — ушла на заработные платы. Еще 1,07 млн грн использовали для "начислений на заработную плату".

С 1 января по 13 сентября 2021 года на работу Секретариата уполномоченного по защите государственного языка израсходовали 10,85 млн грн. Значительная часть этой суммы — 8,02 млн грн — ушла на те же зарплаты. Почти 1,76 млн грн использовали для "начислений на заработную плату". На приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования в течение года потратили 0,63 млн грн.

Всего же в Госбюджете Украины на 2021 год на обеспечение ведомства заложено 20,4 млн грн. Из них 13,3 млн грн планируется выделить на заработные платы.

[ + – ] На Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка с лета 2020 года потратили почти 17,7 млн грн

[ + – ] На Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка с лета 2020 года потратили почти 17,7 млн грн

Отметим, согласно последней декларации Тараса Креминя, на основном месте работе за прошлый год он заработал почти 395 тыс. грн.

Напомним, должность уполномоченного по защите государственного языка Креминь занимает с 8 июля 2020 года. Недавно языковой омбудсмен предложил назначить в каждой области Украины по "надзирателю", который контролировал бы имплементацию языкового законодательства в регионе. Ранее Креминь назвал "угрозой национальной безопасности" трансляцию фильмов и телесериалов на русском языке.