"Угроза национальной безопасности", - языковой омбудсмен Креминь о фильмах на русском языке

Тарас Креминь считает, что с нарушителями языкового законодательства — телеканалами "1+1", "Украина" и "Интер" — можно справиться при помощи СНБО и Нацсовета.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в Украине есть множество нарушителей языкового законодательства, которые транслируют фильмы и сериалы на русском языке. Впрочем, обмудсмен старается с этим бороться. Об этом Креминь заявил в эфире "24 канала".

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Уполномоченный по защите госязыка подчеркнул, что с 16 июля все киноленты и телесериалы должны дублироваться на украинском языке.

"Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", — заявил языковой омбудсмен.

Также Креминь рассказал, что они пытаются бороться с нарушителями, однако они систематически фиксируют трансляцию фильмов и сериалов на русском языке.

"Можно сказать, что это угроза национальной безопасности и обороны", — сказал уполномоченный по защите государственного языка.

Впрочем, омбудсмен заверил, что у представителей власти достаточно инструментов для контроля процесса соблюдения законодательства, отметив, что существует специальный Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и СНБО.

Отметим, после 16 июля телеканал "1+1" начал показывать сериал "Сваты" производства "Студия Квартал 95" с украинским дубляжом, однако после "многочисленных жалоб от зрителей" вернул в трансляцию его версию на русском языке. СМИ сообщали, что нарушали новые нормы языкового законодательства и телеканалы "Интер" с "Украиной".

Напомним, с 16 июля 2021 года вступили в силу нормы законодательства, согласно которым все фильмы и телесериалы должны транслироваться на украинском языке. Также государственный язык стал обязательным для всех выставок, концертов и экскурсий. С 16 же января этого года, согласно вступившим в силу нормам законодательства, вся сфера обслуживания должна работать на государственном языке.