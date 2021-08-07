"Загроза національній безпеці", — мовний омбудсмен Кремінь про фільми російською мовою

Тарас Кремінь вважає, що з порушниками мовного законодавства — телеканалами "1+1", "Україна" та "Інтер" — можна впоратися за допомогою РНБО і Нацради.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні є безліч порушників мовного законодавства, які транслюють фільми й серіали російською мовою. Втім, обмудсмен намагається з цим боротися. Про це Кремінь заявив в ефірі "24 каналу".

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Уповноважений із захисту державної мови підкреслив, що з 16 липня всі фільми й телесеріали повинні дублюватися українською мовою.

"Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки й оборони України", — заявив мовний омбудсмен.

Також Кремінь розповів, що вони намагаються боротися з порушниками, проте систематично фіксують трансляцію фільмів та серіалів російською мовою.

"Можна сказати, що це загроза національній безпеці та обороні", — сказав уповноважений із захисту державної мови.

Втім, омбудсмен запевнив, що у представників влади достатньо інструментів для контролю процесу дотримання законодавства, зазначивши, що існує спеціальна Нацрада з питань телебачення і радіомовлення та РНБО.

Відзначимо, після 16 липня телеканал "1+1" почав показувати серіал "Свати" виробництва "Студія Квартал 95" з українським дубляжем, однак після "численних скарг від глядачів" повернув в трансляцію його версію російською мовою. ЗМІ повідомляли, що порушували нові норми мовного законодавства і телеканали "Інтер" та "Україна".

Нагадаємо, з 16 липня 2021 року набрали чинності норми законодавства, згідно з якими всі фільми й телесеріали повинні транслюватися українською мовою. Також державна мова стала обов'язковою для всіх виставок, концертів та екскурсій. З 16 ж січня цього року, згідно з новими нормами законодавства, вся сфера обслуговування повинна працювати державною мовою.