16 января вступает в силу закон о языке: какие штрафы и "как жаловаться"

За отказ обслуживать на украинском языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн.

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.

"На практике это означает, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон", — рассказал Креминь.

Обмудсмен добавил, что следует помнить: требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.

Более того, на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п. При этом информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.

Креминь опубликовал на своей странице в Facebook детальную инструкцию о том, как стоит поступать в случае, "если нарушается ваше право на получение информации или услуг на государственном языке":

Попытаться уладить ситуацию "на месте", попросив сотрудника обслужить вас на государственном языке. В случае отказа сотрудника обратиться к руководству заведения или на их "горячую линию" (торговой сети, аптеки, АЗС и т.д.). В случае отказа или отсутствия обеспечения предоставления услуг на госязыке стоит зафиксировать факт отказа при помощи аудио, видео или письменного подтверждения свидетелей. Также стоит зафиксировать информацию о заведении/учерждении (название, адрес, контакты). Отправить жалобу уполномоченному по защите госязыка по на электронную почту [email protected] или заполнив соотвествующую форму на сайте https://mova-ombudsman.gov.ua/. Также можно отправить письменную жалобу по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

В тексте жалобы нужно указать: ФИО, адрес проживания, суть жалобы, кто именно потенциально нарушил новые нормы закона, как именно, когда и по какому адресу. К обращению стоит прикрепить доказательства, подтверждающие факт нарушения.

В письменной жалобе необходимо указывать дату ее составления. В электронной следует указывать e-mail или другая информация для обратной связи. Ставить подпись текстом жалобы при отправке ее в электронном варианте не обязательно.

Креминь отметил, что жалобы можно подавать уполномоченному в течение полугода с момента фиксации нарушения.

[ + – ] Инструкция как жаловаться за отказ обслуживать на украинском Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка

[ + – ] Инструкция как жаловаться за отказ обслуживать на украинском Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка

Креминь рассказал, что за нарушение новых норм законодательства предусмотрены штрафы.

"Прежде всего составляется акт, если такая жалоба поступает в наш адрес. И предупреждение субъекту хозяйствования об устранении возможного нарушения закона. Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан", — рассказал Креминь.

По состоянию на январь 2021 года фиксированная сумма одного необлагаемого минимума доходов граждан составляет 17 грн. 300 и 400 необлагаемых минимумов доходов граждан — это 5100 и 6800 грн соответственно.

"Хочу сказать, что такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия. То есть, если такое нарушение является на уровне супермаркета, то руководитель сети супермаркетов обязан такое нарушение устранить", — сообщил Креминь.

Отметим, с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.