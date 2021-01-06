С 16 января всё обслуживание переходит на украинский язык: какие будут штрафы за нарушения

За нарушение новых норм закона предприятия должны будут платить штрафы в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов (5100-6800 грн).

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала "Прямой" напомнил, что с 16 января 2021 года вступают в силу нормы закона, согласно которым в Украине все обслуживание должно быть только на украинском языке. Он рассказал о процедуре, по которой будут штрафовать за возможные нарушения новых правил.

"Прежде всего составляется акт, если такая жалоба поступает в наш адрес. И предупреждение субъекту хозяйствования об устранении возможного нарушения закона. Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан", — рассказал Креминь.

По состоянию на январь 2021 года фиксированная сумма одного необлагаемого минимума доходов граждан составляет 17 грн. 300 и 400 необлагаемых минимумов доходов граждан — это 5100 и 6800 грн соответственно.

"Хочу сказать, что такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия. То есть, если такое нарушение является на уровне супермаркета, то руководитель сети супермаркетов обязан такое нарушение устранить", — сообщил Креминь.

В то же время, по словам языкового омбудсмена, утвержденный штат в 50 человек его ведомство до сих пор не набрало из-за пандемии, потому у них нет достаточного количества людей для обработки всех жалоб, которые будут поступать после 16 января. Но, добавил Креминь, "поддержка украинцев придаст сотрудникам его ведомства сил для выполнения их обязанностей".

Напомним, ранее мы сообщали каких именно сфер касается переход на украинский язык с 16 января 2021 года.

Отметим, с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.