Переход на украинский с 16 января 2021: каких сфер это касается

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января.

Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, 16 января вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что означает окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

То есть все представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"На практике это означает, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон", — говорит Креминь.

Также обмудсмен добавил, что следует помнить: требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.

Более того, на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п. При этом информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.

"В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке, потребителю целесообразно, прежде всего, обратиться к работнику соответствующего учреждения с просьбой обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб. Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательства, подтверждающие нарушение", — рассказал уполномоченный.

Напомним, что с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.