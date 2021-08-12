"Языковой" наблюдатель должен быть в каждом регионе Украины, – Креминь (видео)

По словам омбудсмена, премьер-министр Денис Шмыгаль позитивно оценил идею.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь предложил назначить в каждом регионе Украины профильного заместителя руководителя, который отвечал бы за имплементацию в области языкового законодательства. Об этом он в четверг, 12 августа, заявил в эфире телеканала "Рада".

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По словам Креминя, соответствующие письма уже направлены на места.

"Мы активно работаем с облгосадминистрациями и облсоветами, мы подготовили письма главам городских советов городов областного подчинения", – отметил он.

Более того, как утверждает омбудсмен, на идею позитивно отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который уже поручил министерствам включить в свой штат профильных заместителей, которые будут отвечать за имплементацию языкового законодательства в каждой конкретной сфере.

"Касается это образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики и так далее. Потому что имплементация языкового закона — это в том числе удовлетворение потребностей граждан в конкретной сфере, это соблюдение законодательства в ведении документооборота и деловодства, это инфорационная работа, на уровне документов и нормативно-правовых актов", – заявил омбудсмен.

По мнению Креминя, эффективность развития украинского языка в нашей стране прямо влияет на позитивную оценку Украины со стороны ее партнеров за рубежом.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире "Украина 24" пять раз подряд не ответил на вопрос ведущей Натальи Влащенко "До какого возраста он разговаривал на русском языке в быту?".

Отметим, недавно Тарас Креминь назвал трансляцию фильмов и сериалов на русском языке в Украине "угрозой национальной безопасности". Языковой омбудсмен подчеркнул, что с нарушителями языкового законодательства — телеканалами "Украина", "Интер" и "1+1" — можно бороться при помощи СНБО и специального Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.