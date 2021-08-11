Белорусского кикбоксера осудили за участие в протестах

Бывший чемпион мира проведет 2 года и 6 месяцев за решеткой.

Белорусский кикбоксер Алексея Кудина пострадал от репрессий со стороны белорусских властей, сообщает правозащитный центр "Вясна".

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Бывший чемпион мира по кикбоксингу осужден на два года и шесть месяцев колонии за участие в протестах, вспыхнувших в Беларуси по итогам президентских выборов.

Сегодня, 11 августа, в Молодечно (Беларусь) суд вынес решение – спортсмен получил наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии строгого режима. Спортсмен был осужден за сопротивление сотруднику милиции с применением насилия. Сам спортсмен не отрицает факта ударов, которые он, предположительно, нанес сотруднику милиции. Однако кикбоксер утверждает, что наносил удары только с целью самообороны.

После приговора Кудин выразил сожаление о нанесенных травмах и заявил, что готов защищать Беларусь, как сможет.

Отметим, что Кудин – многократный чемпион мира по ММА, кикбоксингу и тайскому боксу. Он был задержан 10 августа 2020 года в Молодечно. Боксер не явился на первый суд, его объявили в розыск и нашли 21 января в Москве по запросу властей. Боксер был экстрадирован в Беларусь 21 июля.

Протесты в Беларуси вспыхнули после многочисленных фактов фальсификаций результатов выборов в Беларуси в пользу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

На Олимпиаде в Токио возник скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались насильно вывезти в Беларусь за критику белорусского руководства НОК в социальных сетях. Спортсменку заставляли участвовать в соревнованиях по бегу не своей профильной дисциплины, поскольку часть белорусских спортсменов была не допущена в последний момент к соревнованиям в Токио из-за не выполнения всех норм и проб допинг-контроля. В результате легкоатлетка попросила защиты у МОК и перебралась в Польшу, которая предоставила ей гарантии защиты и продолжения своей спортивной карьеры.