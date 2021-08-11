Білоруського кікбоксера засудили за участь у протестах

Колишній чемпіон світу проведе 2 роки і 6 місяців за ґратами.

Білоруський кікбоксер Олексій Кудін постраждав від репресій з боку білоруської влади, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

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Колишній чемпіон світу з кікбоксингу засуджений на два роки і шість місяців колонії за участь у протестах, що спалахнули в Білорусі за підсумками президентських виборів.

Сьогодні, 11 серпня, в Молодечно (Білорусь) суд виніс рішення — спортсмен отримав покарання у вигляді двох років і шести місяців колонії суворого режиму. Спортсмен був засуджений за опір співробітникові міліції із застосуванням насильства. Сам спортсмен не заперечує факту ударів, які він, імовірно, завдав співробітнику міліції. Однак кікбоксер стверджує, що наносив удари тільки з метою самооборони.

Після вироку Кудін висловив жаль з приводу завданих травм і заявив, що готовий захищати Білорусь, як зможе.

Зазначимо, що Кудін — багаторазовий чемпіон світу з ММА, кікбоксингу і тайського боксу. Він був затриманий 10 серпня 2020 року в Молодечно. Боксер не з'явився на перший суд, його оголосили в розшук і знайшли 21 січня в Москві за запитом влади. Боксер був екстрадований в Білорусь 21 липня.

Протести в Білорусі спалахнули після численних фактів фальсифікацій результатів виборів у Білорусі на користь самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

На Олімпіаді в Токіо стався скандал із білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яку намагалися насильно вивезти до Білорусі за критику білоруського керівництва НОК у соціальних мережах. Спортсменку змушували брати участь у змаганнях із бігу не своєї профільної дисципліни, оскільки частина білоруських спортсменів була допущена в останній момент до змагань у Токіо через не виконання всіх норм і проб допінг-контролю. Зрештою легкоатлетка попросила захисту в МОК і перебралася до Польщі, яка надала їй гарантії захисту та продовження своєї спортивної кар'єри.