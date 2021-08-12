"Мовний" спостерігач повинен бути в кожному регіоні України, — Кремінь (відео)

За словами омбудсмена, прем'єр-міністр Денис Шмигаль позитивно оцінив ідею.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запропонував призначити в кожному регіоні України профільного заступника керівника, який відповідав би за імплементацію в області мовного законодавства. Про це він у четвер, 12 серпня, заявив в ефірі телеканалу "Рада".

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За словами Кременя, відповідні листи вже направлені на місця.

"Ми активно працюємо з облдержадміністраціями та облрадами, ми підготували листи главам міських рад міст обласного підпорядкування", — зазначив він.

Більше того, як стверджує омбудсмен, на ідею позитивно відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який вже доручив міністерствам включити у свій штат профільних заступників, які відповідатимуть за імплементацію мовного законодавства у кожній конкретній сфері.

"Стосується це освіти, медицини, фізичної культури і спорту, правоохоронної діяльності, енергетики і так далі. Тому що імплементація мовного закону — це зокрема задоволення потреб громадян у конкретній сфері, це дотримання законодавства у веденні документообігу і діловодства, це інформаційна робота, на рівні документів і нормативно-правових актів", — заявив омбудсмен.

На думку Кременя, ефективність розвитку української мови в нашій країні прямо впливає на позитивну оцінку України з боку її партнерів за кордоном.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі "Україна 24" п'ять разів поспіль не відповів на запитання ведучої Наталії Влащенко "До якого віку він розмовляв російською мовою в побуті?".

Зазначимо, недавно Тарас Кремінь назвав трансляцію фільмів та серіалів російською мовою в Україні "загрозою національній безпеці". Мовний омбудсмен підкреслив, що з порушниками мовного законодавства — телеканалами "Україна", "Інтер" та "1+1" — можна боротися за допомогою РНБО і спеціальної Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.