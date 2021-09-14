Утримання секретаріату мовного омбудсмена Кременя обійшлося Україні в майже 17,7 млн грн

Відомство почало працювати з літа 2020 року. За цей період на зарплати пішло 13,5 млн грн. Усього в цьому році на секретаріат омбудсмена збираються виділити 20,4 млн грн.

На утримання Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя з моменту його створення — літа 2020 року — з державного бюджету витратили понад 17,69 мільйонів гривень. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокуса.

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Так, Секретаріат мовного омбудсмена був створений як юрособа постановою Кабміну від 25 червня 2020 року. У Єдиному держреєстрі запис про це з'явився трохи більше, ніж через місяць, 3 серпня.

Протягом 2020 року на утримання відомства, яким керує Тарас Кремінь, витратили понад 6,84 млн грн. Велика частина цієї суми — 5,44 млн грн — пішла на заробітні плати. Ще 1,07 млн грн використовували для "нарахувань на заробітну плату".

З 1 січня по 13 вересня 2021 року на роботу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови витратили 10,85 млн грн. Значна частина цієї суми — 8,02 млн грн — пішла на ті ж зарплати. Майже 1,76 млн грн використовували для "нарахувань на заробітну плату". На придбання обладнання і предметів довгострокового користування протягом року витратили 0,63 млн грн.

Усього ж у Держбюджеті України на 2021 рік на забезпечення відомства закладено 20,4 млн грн. З них 13,3 млн грн планується виділити на заробітні плати.

[ + – ] На Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови з літа 2020 року витратили майже 17,7 млн грн

[ + – ] На Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови з літа 2020 року витратили майже 17,7 млн грн

Зазначимо, згідно з останньою декларацією Тараса Кременя, на основному місці роботи за минулий рік він заробив майже 395 тис. грн.

Нагадаємо, посаду уповноваженого із захисту державної мови Кремінь займає від 8 липня 2020 року. Нещодавно мовний омбудсмен запропонував призначити в кожній області України "наглядача", який контролював би імплементацію мовного законодавства в регіоні. Раніше Кремінь назвав "загрозою національній безпеці" трансляцію фільмів і телесеріалів російською мовою.