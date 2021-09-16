Кремінь закликав РНБО розглянути питання про введення санкцій проти "1+1" та "Інтера"

Як причину омбудсмен зазначив систематичне недотримання каналами мовного законодавства. Також серед порушників він назвав "Україну" і ICTV.

Уповноважений з питань захисту державної мови України Тарас Кремінь закликав скликати засідання Ради національної безпеки (РНБО), щоб розглянути питання про введення санкцій щодо телеканалів, які, за словами чиновника, систематично порушують мовне законодавство, таких як "Інтер", "1+1 " та " Україна". Про це омбудсмен заявив у своєму Facebook.

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Кремінь нагадав, що рівно 2 місяці тому, 16 липня, вступили в силу норми мовного закону, спрямовані на повний перехід культурних заходів і мовників на українську мову. За словами омбудсмена, за цей час йому надійшло понад 80 звернень громадян про можливе недотримання мовного закону 25-ма каналами.

"Основна частина звернень стосувалась діяльності телеканалів "Україна", "Інтер" і "1+1 ", — уточнив Кремінь.

Секретаріат омбудсмена вже почав 5 заходів щодо контролю за застосуванням державної мови:

товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1";

приватним акціонерним товариством "Телеканал "Інтер";

товариством з обмеженою відповідальністю Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV);

товариством з обмеженою відповідальністю "Телеканал "МЕГА";

товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Україна".

Кремінь також згадав, що Конституційний суд у своєму рішенні від 14 липня визначив, що "посягання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі", оскільки вони "порушують конституційний лад, загрожують національній безпеці і самому існуванню державності України".

"Зазначені факти та інші численні матеріали, що підтверджують систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО і можливого застосування санкцій", — заявив омбудсмен.

Крім цього, чиновник закликав Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення "зайняти принципову позицію" і розглянути на засіданні питання про "систематичне порушення каналами чинного законодавства".

Нагадаємо, з 16 липня вступили в силу норми законодавства, згідно з якими всі фільми і телесеріали повинні транслюватися українською мовою.

Раніше в цьому році Кремінь розповів в інтерв'ю Фокусу про те, як він контролює дотримання мовного законодавства.

Також ми писали, що з літа 2020 року, коли був створений Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови, з держбюджету на нього було витрачено понад 17 мільйонів гривень.